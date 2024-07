Vale ficar em casa para assistir: o melhor filme de ação de Angelina Jolie está na Netflix

A Guerra Fria, que se estendeu de 1947 a 1991, continua sendo uma fonte inesgotável para histórias repletas de intriga e suspense. Essas narrativas, em maior ou menor medida, sublinham as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética, que promovia o socialismo como a chave para uma sociedade mais justa. No entanto, permanece incerto se os soviéticos realmente acreditavam na utopia socialista imaginada por Marx e Engels, especialmente considerando que os líderes gozavam dos privilégios do capitalismo enquanto o cidadão comum era negado tais benefícios, sem qualquer tentativa de disfarçar essa hipocrisia.

No filme “Salt”, uma espiã aparenta estar dividida entre duas lealdades: o rígido regime russo reinventado e o vibrante capitalismo americano. Por conta disso, ela se torna alvo de diversos serviços secretos, alguns desejando recrutá-la, outros ansiosos para eliminá-la devido à sua habilidade de neutralizar inimigos com notável facilidade. Evelyn Salt, a complexa protagonista de Phillip Noyce, escapa por pouco de execuções em regimes opressivos, enquanto o público se pergunta sobre os motivos de sua vida errante e solitária. O roteiro de Kurt Wimmer gradualmente humaniza essa mulher que poderia ter encontrado felicidade em uma vida comum, mas escolheu enfrentar desafios extremos por suas convicções.

“Salt” é um turbilhão de ação. Desde o início, a agente da CIA interpretada por Angelina Jolie é mostrada sofrendo torturas em um porão escuro na Coreia do Norte. Logo depois, Kim Jong-il, em um de seus últimos atos antes de morrer, decide libertar Salt, para sua total surpresa, assim como a do governo americano, que não poupou esforços nem dinheiro para resgatá-la.

Recepcionada na fronteira com a Coreia do Sul por seu marido, Mike Krause, um biólogo alemão-americano interpretado por August Diehl, a trama aproveita breves momentos de calmaria para explorar o passado de Evelyn. Um flashback revela o relacionamento apaixonado e quase clandestino entre ela e Krause, como se pressentissem as adversidades que enfrentariam. A vida de Salt vira de cabeça para baixo quando Oleg Vassilyevich Orlov, um influente gângster russo, solicita seus serviços.

Este encontro com o vilão interpretado por Daniel Olbrychski provoca uma perseguição incansável pelo próprio serviço secreto americano, relembrando a sequência inicial com os capangas de Kim Jong-il e prenunciando seu destino ao retornar aos Estados Unidos. O segundo ato é dominado pelos intensos confrontos entre Salt e Ted Winter, interpretado por Liev Schreiber, um alto funcionário da CIA. Winter personifica o antagonista implacável que não desistirá até que apenas um dos dois sobreviva para contar a história.

Filme: Salt

Direção: Phillip Noyce

Ano: 2010

Gêneros: Ação/Mistério

Nota: 9/10