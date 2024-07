Maliciosamente eficaz e escabroso: o suspense psicológico para maiores de 18 que é um dos melhores da história da Netflix

O avanço das mulheres na sociedade tem sido um processo lento e árduo, impedido por uma cultura arraigada que atribui a elas a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos, o que pode acabar com qualquer ideal romântico e limitar suas oportunidades no mercado de trabalho. A sabedoria popular diz que acordos devem ser respeitados, então, se uma mulher escolhe a vida doméstica voluntariamente, que assim seja.

Por outro lado, se a relação amorosa ocorre num momento de ascensão profissional, como o caso de Emily em “Jogo Justo” (2023), e ela é forçada a abandonar seus sonhos devido à pressão velada de seu parceiro, a possibilidade de felicidade desaparece. Emily, a protagonista do filme dirigido por Chloe Domont, enfrenta uma situação complicada ao se envolver romanticamente com Luke, violando uma regra pré-estabelecida, sem prever as consequências devastadoras.

Após estrear no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 7 de setembro de 2023, e passar por Sundance, “Jogo Justo”, o primeiro longa de Domont, mostrou-se uma produção bem executada, com um enredo envolvente. Os personagens Emily e Luke, interpretados por Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich, vivem uma relação que todos sabem estar fadada ao fracasso.

A narrativa de “Jogo Justo” se destaca ao explorar o momento em que tudo muda e com que intensidade isso acontece, sugerindo que o desfecho será justo, mas não favorável para Emily. O roteiro apresenta Emily, uma analista financeira em Manhattan, fumando sozinha no terraço enquanto uma festa continua no salão. Não, ela não está prestes a pular, mas logo Luke a resgata, trazendo-a de volta ao centro das atenções, inclusive do tio dele, que a elogia de forma constrangedora. Antes que Luke possa reagir, a cena corta para os dois no banheiro, onde Emily é pedida em noivado.

A mudança no relacionamento ocorre quando Emily começa a se destacar profissionalmente, gerando tensões. Apesar do esfriamento da narrativa, o filme mantém o interesse ao testar os limites do público, explorando as facetas sombrias das relações, especialmente quando o sexo está envolvido.

“Jogo Justo” acaba sendo mais uma sátira sobre as complexidades emocionais dos casais do que uma simples história de traição corporativa. Dynevor e Ehrenreich são talentosos e atraentes, entregando performances que equilibram agressão e paixão, culminando em uma conversa final intensa e sangrenta.

Filme: Jogo Justo

Direção: Chloe Domont

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Mistério/Suspense/Erótico

Nota: 8/10