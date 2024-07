Filme lindíssimo baseado em histórica de herói da vida real, com Anthony Hopkins, no Prime Video

As histórias de pessoas extraordinárias frequentemente permanecem desconhecidas. No entanto, o cinema serve como um meio poderoso para resgatar essas narrativas do esquecimento. “Uma Vida — A História de Nicholas Winton” é um exemplo disso. Este filme, dirigido por James Hawes e estrelado por Anthony Hopkins, foi lançado em 2023 e traz à tona os feitos heroicos de Nicholas Winton durante a Segunda Guerra Mundial. A história de Winton começou a ser conhecida do público em 1988, quando ele participou do programa “That’s Life”, da BBC, e revelou suas ações humanitárias.

Nicholas Winton é frequentemente comparado a Oskar Schindler, sendo chamado de ‘Schindler britânico’. Durante o período sombrio do nazismo, muitas pessoas desempenharam papéis cruciais na mitigação das atrocidades cometidas. “Uma Vida” ilumina a trajetória de Winton e suas contribuições significativas.

O filme inicia com a juventude de Winton, que trabalhava como corretor na bolsa de valores em Londres, uma posição de destaque em uma renomada empresa britânica. De origem judaica alemã, a família de Winton alterou seu sobrenome após a Primeira Guerra Mundial para se integrar melhor na sociedade inglesa. Mesmo sendo parte da alta sociedade, Winton manteve fortes convicções de moral, ética e justiça, valores inculcados por sua família.

Em 1938, Winton decidiu viajar para Praga, na Tchecoslováquia, um país sob a ameaça iminente da invasão nazista, para visitar um amigo da família envolvido em operações de ajuda a refugiados. Ao visitar um campo de refugiados, ele se deparou com a realidade devastadora das crianças que fugiam da perseguição nazista. Profundamente impactado, Winton começou a planejar uma maneira de ajudar essas crianças, organizando uma operação de transporte para o Reino Unido, onde elas poderiam ser temporariamente acolhidas por famílias britânicas até que a ameaça nazista cessasse.

Com o apoio de colegas e sua mãe, Winton enfrentou uma burocracia monumental na Inglaterra para obter vistos e passaportes. Ele negociou incansavelmente com autoridades governamentais para garantir a segurança das crianças durante o transporte.

Apesar das dificuldades, a determinação de Winton em proteger as crianças prevaleceu. Ele conseguiu organizar o transporte de 669 crianças judias de Praga para Londres. Infelizmente, muitas dessas crianças nunca mais se reuniram com suas famílias, que foram exterminadas pelos nazistas.

A história de Winton permaneceu desconhecida até sua aparição no programa da BBC em 1988. O filme “Uma Vida” é baseado no livro “If It’s Not Impossible…: The Life of Sir Nicholas Winton”, uma biografia escrita por sua filha Barbara em 2014.

Embora o filme não tenha recebido destaque em festivais e premiações, a atuação de Anthony Hopkins é profundamente comovente e poderosa. “Uma Vida”, no Prime Video, narra a história de Winton com sensibilidade e respeito, oferecendo ao público uma visão inspiradora de um verdadeiro herói.

Filme: Uma Vida — A História de Nicholas Winton

Direção: James Hawes

Ano: 2023

Gênero: Drama/Biografia

Nota: 10