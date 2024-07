Suspense psicológico brutal: o filme mais angustiante e bizarro que você precisa ver na Netflix

Dois indivíduos, unidos por um mistério, lutam para sobreviver e retomar suas vidas. No suspense “Dois” (2021), dirigido por Mar Targarona, Sara e David, interpretados por Marina Gartell e Pablo Derqui, acordam costurados cirurgicamente, vítimas de um ato brutal de um maníaco. À medida que a trama avança, descobre-se que os protagonistas possuem um vínculo mais profundo do que inicialmente aparentavam.

O roteiro, assinado por Christian Molina, Cuca Canals, Daniel Padró e Mike Hostench, foi minuciosamente elaborado para causar desconforto. Trancados em um quarto de motel com iluminação fraca e decoração opressiva, Sara e David enfrentam desafios cotidianos transformados em tormentos, como se mover ou usar o banheiro. A agonia inicial rapidamente se transforma em um desespero opressivo, exacerbado pelo fato de que o telefone disponível, um modelo verde de disco, está mudo, tocando apenas o réquiem de Mozart quando acionado.

As suspeitas de Sara em relação a David complicam ainda mais a situação, mas pistas reveladoras surgem, como a disposição de objetos em pares e a presença de quadros de Francisco Goya. Após muita luta, eles encontram duas Bíblias. Uma marcada em Isaías 11:6-9, que fala de um novo tempo de paz, e outra com uma foto de uma mulher chamada Rita. Essas descobertas sugerem uma conexão mais profunda e fornecem pistas para resolver o mistério.

O texto de Isaías aponta para um novo início, livre de mentiras, enquanto as vidas de Sara e David são marcadas por enganos e traições. A revelação de que Rita é a mãe de gêmeos siameses, mortos durante o parto, adiciona outra camada à narrativa. O verdadeiro vilão não é Mario, mas o pai dos gêmeos, que tentou unir Sara e David novamente, numa tentativa desesperada de corrigir um erro do passado.

A tentativa de libertação de Sara culmina em uma cena angustiante, onde ela se corta livre de David, mas sucumbe à hemorragia, unindo-se a ele na morte. A sequência final evoca a filosofia do yin-yang, simbolizando um retorno ao equilíbrio e a inescapabilidade da vida.

“Dois” desafia os limites do gênero de suspense com uma trama complexa e uma execução implacável, deixando o espectador refletindo sobre as profundezas da condição humana e a inevitabilidade do destino.

Filme: Dois

Direção: Mar Targarona

Ano: 2021

Gêneros: Thriller

Nota: 8/10