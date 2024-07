Romance que vale mais que terapia, no Prime Video, vai te fazer chorar até desidratar

Em “Banquete do Amor”, com roteiro de Allison Burnett adaptado do romance de Charles Baxter, dirigido por Robert Benton, a trama se desenvolve em torno de diversos personagens de uma pequena cidade do Oregon, cujas histórias se cruzam. O eixo central que conecta todas elas é Harry Stevenson (Morgan Freeman), um professor universitário aposentado que enfrenta, ao lado da esposa Esther (Jane Alexander), a dor da perda de seu único filho. Harry é um homem sábio e discreto, que atua como uma espécie de amigo e conselheiro para todos.

Bradley (Greg Kinnear) é o proprietário de uma cafeteria e casado com Kathryn (Selma Blair). Enquanto Bradley tem uma visão romântica do casamento, Kathryn está em outra sintonia. Quando ela conhece Jenny (Stana Katic) após um de seus jogos de beisebol e se apaixona por ela, torna-se apenas uma questão de tempo para que seu casamento com Bradley imploda.

Depois de ser abandonado por Kathryn, devido às muitas frustrações dela com o relacionamento e à paixão repentina por Jenny, Bradley conhece Diana (Radha Mitchell), uma corretora de imóveis com quem se envolve brevemente. No entanto, Diana mantém há mais tempo um caso tórrido com David (Billy Burke), um homem casado que negligencia a própria família para estar com ela e a ela para estar com a família.

Oscar (Toby Hemingway) e Chloe (Alexa Davalos) formam um casal jovem e apaixonado que tenta alcançar independência e autonomia, apesar de suas vidas turbulentas. Oscar é um ex-viciado em drogas que mora com um pai violento e vê em Chloe a esperança de criar uma família repleta de amor, algo que ele nunca teve.

A abordagem do filme explora as universalidades do amor de maneira poética e reflexiva, mostrando os desafios, expectativas e idealizações nos relacionamentos. Enquanto tenta ajudar seus amigos a tomar as melhores decisões sobre suas relações, Harry reflete sobre suas próprias escolhas e sobre o que poderia ter mudado em sua vida, caso tivesse feito algo diferente.

Com atuações genuínas e sensíveis, o filme explora as perdas e os sofrimentos inerentes ao amor como força propulsora para o crescimento pessoal de cada personagem. O enredo ainda nos faz refletir sobre moralidade, ética e respeito nos relacionamentos, questionando o que é aceitável ou não e se podemos controlar nossos impulsos diante do sentimento.

“Banquete do Amor”, no Prime Video, se ampara não apenas na teoria de Platão, de que o amor é uma busca incansável pela completude, na qual todos estamos à procura de nossas metades, mas também na de Arthur Schopenhauer, que trata da dualidade do amor como fonte tanto de alegria quanto de sofrimento.

O problema do filme é tentar explorar essas histórias em um tempo curto demais, insuficiente para se aprofundar nas razões e nos dilemas de cada personagem, trazendo uma visão talvez mais simplista do que gostaria de dar aos relacionamentos.

Filme: Banquete do Amor

Direção: Robert Benton

Ano: 2007

Gênero: Drama/Romance

Nota: 8