O melhor filme de ação na Netflix do último ano: você certamente vai querer assistir duas vezes

Nada parece capaz de frear o progresso do cinema em Taiwan. Os cineastas taiwaneses, cada vez mais inventivos, mesclam uma vasta gama de temas em suas produções, resultando em filmes que, mesmo após inúmeras cenas complexas e frenéticas, envolvendo dezenas de personagens ao longo de mais de duas horas, conseguem finalizar de maneira coesa e impactante. Sempre mantendo a atenção do público, evitando qualquer subestimação da inteligência dos espectadores.

Em “Os Três Males”, Wong Ching-po entrelaça elementos de gângsteres e messianismo, temas profundamente enraizados na cultura asiática — o segundo mais recente que o primeiro —, baseado em uma antiga fábula chinesa. Curiosamente, essa combinação funciona muito bem. Durante o século V, “O Porco, a Cobra e o Pombo” tornou-se uma referência para situações em que alguém tentava enganar outra pessoa aparentemente ingênua. A sensualidade da cobra fascina o pássaro, que, distraído, é capturado pelo porco, vaidoso de sua própria carne, espelhando o protagonista da história, que permanece fiel à sua natureza venenosa até o fim.

A influência asiática tem se expandido significativamente na indústria cinematográfica de Hollywood, especialmente após o sucesso de “O Segredo de Brokeback Mountain” (2005), do taiwanês Ang Lee, que narra a história de dois caubóis apaixonados. “Nomadland” (2020), dirigido pela chinesa Chloé Zhao, sobre uma mulher de meia-idade sem emprego fixo que viaja pela América em busca de um lar, também conquistou o público e a crítica.

Ang Lee e Chloé Zhao foram aclamados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, ambos recebendo o Oscar de Melhor Diretor. O filme de Zhao também foi premiado como o melhor de 2020. Wong Ching-po, embora explore temas mais tradicionais, não é menos cativante.

Situando seu filme na tumultuada Taiwan contemporânea, Wong, que também escreveu o roteiro, evita polêmicas diplomáticas e se concentra na jornada de Zhou Chu, um criminoso notório na região de Taipé, que livra a área de três infames bandidos. Ele elimina dragões e tigres, e ao retornar, encontra o vilarejo celebrando sua presumida morte — um ponto de virada para seu destino.

Por outro lado, Chen Kui-lin, personagem de Ethan Juan, enfrenta um câncer de pulmão terminal. Ele embarca em uma busca pelos dois criminosos que as autoridades consideram mais perigosos que ele próprio. O encontro com um deles, o falso profeta Lin Lu-ho, interpretado por Yi-Wen Chen, líder de uma seita apocalíptica, é um dos pontos altos do filme, tornando os 134 minutos de duração justificáveis, mesmo que em alguns momentos o ritmo pareça arrastado.

Filme: Os Três Males

Direção: Wong Ching-po

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Ação

Nota: 9/10