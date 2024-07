O filme que arrecadou 2,5 bilhões nas bilheterias e agora é um dos mais assistidos da história da Netflix

Robôs colossais estão presos na Terra, lutando para retornar ao seu ponto de origem no universo, enquanto enfrentam perigosos alienígenas. Estes invasores servem a um deus implacável que destrói planetas inteiros para sustentar sua existência.

Único filme da série sem a direção de Michael Bay, “Transformers: Rise of the Beasts” mantém a mesma dose de diversão despreocupada das produções anteriores, baseadas nos brinquedos da Hasbro, incluindo “Bumblebee”, onde Travis Knight equilibra ação e momentos emocionantes, mérito seu e de uma heroína inesperada.

Steven Caple Jr. recapitula eventos anteriores ao trazer de volta a figura de B-127, um Autobot que, em fuga dos Decepticons, encontra refúgio na Terra. Este planeta, com seus oito bilhões de habitantes espalhados por vastas áreas, torna-se um esconderijo estratégico. A partir desse ponto, Joby Harold, Darnell Metayer e Josh Peters adicionam novos elementos à trama, permitindo que “Rise of the Beasts” se desenvolva de maneira autônoma.

Noah Diaz, um ex-soldado especialista em segurança, busca emprego em uma Nova York dominada pelo crime, visando financiar o tratamento de Kris, seu irmão mais novo, interpretado por Dean Scott Vazquez. Após se arrumar meticulosamente, Noah atravessa a cidade com o irmão para uma consulta hospitalar, apenas para descobrir que sua entrevista de emprego foi cancelada devido a informações reveladas sobre seu passado.

Este início intrigante define o cenário para os acontecimentos seguintes, conectando-se ao protagonista que, em desespero, une-se à gangue de Reek, um amigo de infância vivido por Tobe Nwigwe, e tenta roubar um Porsche prata, que na verdade é Optimus Primal, um Autobot dublado por Ron Perlman. Enquanto isso, no Museu Nacional de Imigração de Ellis Island, a estagiária Elena trabalha incansavelmente para decifrar a origem de uma escultura pré-colombiana — a Chave Transwarp, capaz de selar o destino dos Transformers.

Em uma crítica sutil, Caple Jr. une dois jovens negros que enfrentam a invisibilidade social, inserindo-os na grande batalha pela libertação de Cybertron, uma metáfora poderosa reforçada pela atuação persuasiva de Anthony Ramos e Dominique Fishback, destacando-se em um gênero que raramente oferece oportunidades para performances tão impactantes.

Filme: Transformers: Rise of the Beasts

Direção: Steven Caple Jr.

Ano: 2023

Gêneros: Ficção científica/Ação

Nota: 8/10