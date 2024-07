Comédia romântica com Jennifer Lopez e Owen Wilson na Netflix é a escolha perfeita para uma tarde ou noite de domingo

Com o passar dos anos, Jennifer Lopez parece ter encontrado uma fórmula para se manter relevante. Nascida no tumultuado bairro de Hell’s Kitchen, em Nova York, filha de imigrantes porto-riquenhos, Lopez dominou a cena musical global a partir do final dos anos 1990, especialmente após o sucesso de “If You Had My Love” (1999). Desde então, além da música, ela tem se dedicado ao cinema, buscando constantemente diversificar suas escolhas de papéis e evitar rótulos.

Desde sua estreia no cinema com “Jovens em Conflito” (1987), dirigido por Connie Kaiserman, até o sucesso comercial de “Anaconda” (1997), de Luis Llosa, Lopez demonstrou crescimento artístico e pessoal. Com o tempo, ela participou de projetos variados, ora assumindo riscos, ora optando por papéis mais seguros, sempre conseguindo atrair um público diversificado, como exemplificado em “Case Comigo”.

A comédia romântica dirigida por Kat Coiro, baseada na graphic novel de Remy “Eisu” Mokhtar e Bobby Crosby, publicada em 2020, permite que Lopez brilhe, incorporando metalinguagem e improvisação. A adaptação, conduzida por Harper Dill, John Rogers e Tami Sagher, resulta em uma obra surpreendente, refletindo a habilidade de Lopez em adaptar seu talento a diferentes contextos.

Idealmente, amor e dinheiro deveriam operar em esferas distintas, cada um com sua própria lógica e necessidades. Na prática, contudo, é quase impossível dissociar uma relação estável das complexidades financeiras. Transações comerciais, planilhas de gastos e investimentos se tornam parte do cotidiano, muitas vezes fortalecendo os relacionamentos ao organizar a vida a dois e atenuar os desafios trazidos pelo tempo.

O casamento, visto como uma loteria, é uma união entre homens e mulheres motivada por razões diversas, nem sempre fundamentadas no amor. No caso de Kat Valdez, personagem vivida por Lopez, a necessidade de combater a solidão e a tristeza leva a escolhas que buscam preencher esses vazios. A união com alguém com quem se compartilha afinidades torna-se a solução mais prática.

No filme, Kat ensaia um número com seu noivo, Bastian, para o encerramento da turnê “Marry Me”, que tem lotado estádios ao redor do mundo. A diretora faz uma crítica incisiva ao mundo do entretenimento, onde decisões pessoais são frequentemente influenciadas por interesses comerciais. Kat, convencida a formalizar seu compromisso com Bastian diante de uma vasta audiência, acaba recusando a proposta durante a apresentação, substituindo Bastian por Charlie, um professor de matemática interpretado por Owen Wilson, em uma reviravolta típica de Hollywood.

A química inesperada entre Lopez e Wilson faz com que o público rapidamente esqueça o personagem de Maluma. Essa dinâmica revela a capacidade de Lopez de se conectar com diferentes parceiros de cena, destacando seu talento versátil e a razão de sua longevidade no mundo do entretenimento.

Filme: Case Comigo

Direção: Kat Coiro

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10