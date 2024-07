Tocante e sensível, filme dirigido por George Clooney na Netflix é uma aula de história e vale cada segundo do seu tempo

George Clooney dirige e estrela “Caçadores de Obras-Primas”, uma narrativa emocionante sobre a hegemonia de Adolf Hitler (1889-1945) na Europa durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Hitler, sempre astuto, compreendia que uma forma eficaz de subjugar os povos era roubar-lhes a honra, confiscando seus tesouros culturais e minando suas identidades.

O roteiro, assinado por Clooney, Grant Heslov e Robert M. Edsel, revela episódios reais de uma expedição americana na Bélgica e na França para recuperar artefatos roubados pelos nazistas. Essas histórias, repletas de sucesso e fracasso, emergem das sombras do tempo, adquirindo uma forma concreta que humaniza as vítimas e revela a psicopatia dos perpetradores, destacando sua indiferença e ódio.

Em Gante, no noroeste da Bélgica, um homem examina calmamente um quadro do século 6. O diretor, com precisão, coloca tudo em seu devido lugar, e Frank Stokes, um oficial do exército americano interpretado por Clooney, decide que, mesmo sob a ameaça de bombardeio, os Aliados têm o dever moral de resgatar essa obra de arte.

Esse segmento leva o público à praia da Normandia, após o Dia D, em 6 de junho de 1944, onde soldados, já envelhecidos para a batalha, tentam cumprir seu papel. Graças a esses esforços, décadas depois, podemos apreciar obras como a Madona das Rochas de Leonardo da Vinci (1452-1519) e o Davi de Michelangelo Buonarroti (1475-1564).

A presença de John Goodman, com sua figura acolhedora, alivia a rigidez de uma narrativa sombria mas necessária, que culmina em um final esperançoso, embora marcado pelo sacrifício de bravos anônimos que deram suas vidas pela preservação da beleza.

Temas já explorados, como a liderança de Hitler, recebem novas abordagens, indicando que a discussão sobre esse período sombrio ainda é urgente. “Caçadores de Obras-Primas” promove uma reflexão inteligente sobre a vida brutal que poderia ter prevalecido se o nazismo não tivesse sido derrotado, questionando se restaria alguém para atestar essa possibilidade.

Filme: Caçadores de Obras-Primas

Direção: George Clooney

Ano: 2014

Gêneros: Guerra/Thriller

Nota: 8/10