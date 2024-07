Se jogue no sofá para assistir à comédia romântica mais fofa, bobinha e alto astral do Prime Video

Há dezenas de adaptações cinematográficas do conto de fadas da Cinderela, uma das princesas mais conhecidas da fantasia. A versão lançada em 2021, escrita e dirigida por Kay Cannon foi detonada pela crítica, mas tem algo de diferente das outras versões. Nesta adaptação com Camila Cabello e Nicholas Galitzine, temos um musical que mistura cenografia e figurinos de época com uma vibe contemporânea, embalada por canções famosas dessa e de algumas gerações anteriores, mas que todos amamos.

Você pode ter várias críticas ao filme e não posso dizer que vou corroborá-las, apenas respeitá-las, porque admito: eu adoro “Cinderela” de 2021. É brega, romântico, engraçado, dinâmico, divertido e tem atores extremamente carismáticos e que nos fazem entrar na onda de seus personagens.

Fora isso, não há nada tão diferente da história original, além de alguns detalhes. Pierce Brosnan interpreta Rowan, o rei e pai de Robert (Galitzine). Rowan é um homem rigoroso e que está preocupado com o futuro do reino e com o comportamento irresponsável do filho. Ele acredita que um casamento irá colocar o jovem sucessor nos eixos. Minnie Driver é a mãe complacente que defende os interesses do filho e acredita que ele deve tomar as próprias decisões. Já a princesa Gwen (Talluah Greive) é uma jovem brilhante e cheia de ideias vanguardistas, mas que é sempre menosprezada pelo pai por ser uma menina.

Enquanto isso, Cinderela (Cabello) vive no porão da antiga casa de seu falecido pai, enquanto a madrasta, Vivian (Idina Menzel), e suas duas filhas megeras, Narissa (Charlotte Spencer) e Malvolia (Maddie Baillio), a menosprezam e exploram seu trabalho. Todos os bens da família supostamente ficaram para a madrasta. Neste conto, Cinderela adora criar vestidos e costurá-los, sonhando em um dia se tornar uma grande estilista. Quando ela e o príncipe Robert se conhecem acidentalmente no campo, é o ponto de partida para um romance cheio de fantasia e idealismos.

No entanto, Robert não se apresenta como príncipe, mas deixa Cinderela ciente do baile que deve ocorrer no castelo para escolher a noiva real. Cinderela, que esculacha com o príncipe para Robert sem saber de sua verdadeira identidade, não tem intenção de se tornar nenhuma monarca, mas acaba cedendo à curiosidade de ir ao baile, quando uma fada madrinha interpretada por Billy Porter faz uma mágica que lhe concede um vestido fabuloso e um delicado sapatinho de cristal pouco confortável.

Enquanto a história se desenrola, somos embalados por “Material Girl”, de Madonna, “You Gotta be”, de Des’ree, “Somebody To Love”, do Queen, “Am I Wrong”, de Nico & Vinz, “Perfect”, de Ed Sheeran, dentre outras dezenas de canções adoradas pelo público, cantadas sob nova roupagem, de forma divertida e que se encaixa perfeitamente na narrativa, adicionando novas camadas aos diálogos.

Se particularmente fico incomodada com musicais, este não me incomodou de forma alguma, porque claramente “Cinderela”, no Prime Video, não se leva a sério. É uma brincadeira, cheia de alto astral, interpretações debochadas e um charme despretensioso.

Filme: Cinderela

Direção: Kay Cannon

Ano: 2021

Gênero: Comédia/Romance/Fantasia

Nota: 8