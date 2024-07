Uma das maiores franquias de ação do cinema, filme que arrecadou em dobro o próprio orçamento está na Netflix

Robôs espaciais gigantes encontram-se presos na Terra, incapazes de retornar ao seu ponto de origem no cosmos. Durante essa estadia forçada, eles se deparam com outras criaturas alienígenas extremamente perigosas, que servem a uma entidade divina maléfica, capaz de destruir planetas inteiros para assegurar sua sobrevivência.

“Transformers: Rise of the Beasts” é o primeiro filme da série a ser produzido sem a direção de Michael Bay. Mesmo assim, mantém o mesmo nível de entretenimento despreocupado e absurdo que caracteriza os seis filmes anteriores, todos inspirados nos brinquedos da Hasbro. Incluindo “Bumblebee”, dirigido por Travis Knight, que mesclou ação com cenas emocionantes, graças à sua abordagem única e a uma heroína inesperada.

Dirigido por Steven Caple Jr., o filme começa relembrando eventos anteriores, focando no personagem B-127, um Autobot que, em meio ao caos em Cybertron, precisa fugir de uma legião de Decepticons. A Terra, com sua vasta população e território, torna-se o esconderijo ideal. A narrativa, escrita por Joby Harold, Darnell Metayer e Josh Peters, expande-se a partir desse ponto, até que “Rise of the Beasts”, na Netflix, ganha identidade própria.

Noah Diaz, um ex-especialista em segurança militar, está em busca de emprego na Nova York dominada pelo crime, na tentativa de custear o tratamento de seu irmão mais novo, Kris, interpretado por Dean Scott Vazquez. Após se preparar cuidadosamente para uma entrevista, ele atravessa a cidade com Kris, mas descobre que a entrevista foi cancelada devido a informações sobre seu passado que chegaram ao superintendente do edifício.

Essa introdução, repleta de nuances, estabelece a base para os eventos seguintes. Noah, o protagonista relutante, decide se unir à gangue de Reek, um amigo de infância interpretado por Tobe Nwigwe, e roubar um Porsche prata, que se revela ser Optimus Primal, um Autobot dublado por Ron Perlman. Simultaneamente, do outro lado do Hudson, no Museu Nacional de Imigração de Ellis Island, a estagiária Elena trabalha até tarde tentando desvendar a origem de uma escultura pré-colombiana, que na verdade é a Chave Transwarp, essencial para a sobrevivência dos Transformers.

Steven Caple Jr. reúne esses dois jovens personagens, ambos acostumados à sua invisibilidade social, em uma grande batalha pela libertação de Cybertron, que ocorre entre o segundo e o terceiro ato do filme. A atuação convincente de Anthony Ramos e Dominique Fishback dá vida a essa metáfora de luta e resistência, destacando-se em um filme repleto de efeitos especiais e ação frenética.

Filme: Transformers: Rise of the Beasts

Direção: Steven Caple Jr.

Ano: 2023

Gêneros: Ficção científica/Ação

Nota: 8/10