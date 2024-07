O filme mais bonito do Prime Video: baseado em um best-seller com mais de 16 milhões de exemplares vendidos

Era uma vez um tempo em que ser mulher significava lutar diariamente. Conquistar o respeito da própria família, amigos, comunidade e até do Estado envolvia cumprir ordens masculinas: primeiro as do pai e dos irmãos, depois as dos professores. Quando a fase escolar, limitada ao gênero, se encerrava, vinha o casamento com um marido escolhido por outros, a quem deveria obedecer até o fim da vida, sendo este seu senhor absoluto, controlando até os sonhos mais íntimos.

Uma jovem indomável da Carolina do Norte, vivendo em condições de extrema privação, decide enfrentar a opressão e busca sua liberdade, mesmo pagando um preço elevado. A adaptação de Olivia Newman para “Where the Crawdads Sing”, romance de Delia Owens publicado em 2018, transformado em filme com o título “Um Lugar Bem Longe Daqui”, retrata um grito desesperado de um espírito torturado, mas vai além dessa premissa.

O roteiro, desenvolvido por Owens e Lucy Alibar, explora três fases da vida de Catherine Danielle Clark, ou Kya, nos pântanos da fictícia Barkley Cove. Kya foge de um pai alcoólatra e abusivo, apenas para se envolver com um pretendente que lhe promete amor eterno, mas acaba por lhe trazer desgraça quase irreparável. Alibar, que co-roteirizou “Indomável Sonhadora” com Benh Zeitlin, traduz em “Um Lugar Bem Longe Daqui” outras narrativas de mulheres presas em sua feminilidade, reforçando a força da obra.

A tristeza permeia cada cena, acentuada por elementos da natureza como salgueiros chorões e cigarras, junto a um pôr do sol constante. Desde os primeiros minutos, a diretora expõe o tema central, que ecoa “Conta Comigo” (1986), de Rob Reiner, onde dois garotos encontram um corpo no pântano, revelado posteriormente como o de Chase Andrews, um jogador de futebol americano e conquistador local.

O xerife Jackson (Bill Kelly) e seu adjunto Perdue (Jayson Warner Smith) ouvem na taverna sobre um caso recente entre Chase e Kya, conhecida como A Menina do Brejo, iniciando uma investigação detalhada. A primeira ação é bater à porta de Kya, solitária habitante da área mais inóspita de Barkley Cove, cercada apenas pela vegetação densa e pelo silencioso rio North Toe.

A diretora desvela o passado de Kya com habilidade, através de um extenso flashback. Garret Dillahunt interpreta o pai violento, de quem a família foge, exceto Kya. Jojo Regina, com vivacidade inicial que cede ao pânico, representa a jovem Kya que, buscando um novo lar, fixa a narrativa no final dos anos 1960, com a protagonista adulta, marcada por traumas, mas perseverante.

No segundo ato, o filme adota um tom de drama judicial, com Daisy Edgar-Jones refletindo a performance de Regina, apoiada por David Strathairn, no papel de Tom Milton, advogado que sai da aposentadoria para defendê-la.

Harris Dickinson, como Chase Andrews, oferece uma performance equilibrada, provocando incertezas sobre a verdadeira autoria do crime, que também poderia ser um suicídio. Newman encerra bem o arco, com um desfecho agridoce para Kya, que termina casada com Tate Walker, seu grande amor, vivido por Taylor John Smith.

Filme: Um Lugar Bem Longe Daqui

Direção: Olivia Newman

Ano: 2022

Gêneros: Mistério/Thriller

Nota: 9/10