5 filmes, dignos do Oscar na Netflix, que valem cada milésimo de segundo do seu tempo

A Sun (2019), Chung Mong-hong

Divulgação / Applause Entertainment

Em uma narrativa poderosa e emocionalmente envolvente, um pai enfrenta o desafio de manter sua família unida após seu filho mais novo ser preso. O drama se desenrola com uma profundidade rara, explorando a dor, a redenção e a complexidade das relações familiares em meio a crises pessoais e coletivas. A história é marcada por momentos de tensão e ternura, revelando as fragilidades e a força daqueles que lutam para encontrar um caminho de volta ao equilíbrio. O retrato da vida familiar ganha contornos universais, oferecendo uma reflexão profunda sobre as escolhas e as consequências que moldam nossas vidas. Com atuações impecáveis e uma direção sensível, o filme nos convida a uma jornada de autoconhecimento e compreensão mútua, onde cada personagem busca, à sua maneira, a esperança em tempos difíceis. É uma obra que transcende barreiras culturais, tocando em temas atemporais que ressoam com qualquer espectador.