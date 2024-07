4 filmes novos que acabaram de chegar à Netflix e vão te prender em casa neste final de semana

Goyo (2024), Marcos Carnevale

Cleo Bouza / Netflix

Sob a direção de Marcos Carnevale, esta narrativa romântica explora a vida de Goyo (Nicolás Furtado), um homem com transtorno do espectro autista e apaixonado por Van Gogh, que trabalha como guia no Museu de Belas Artes em Buenos Aires. Sua existência meticulosamente organizada se transforma ao conhecer Eva (Nancy Dupláa), a nova segurança do museu. Ela, marcada por uma crise matrimonial, havia perdido a fé no amor e, por vezes, em si mesma. O inesperado encontro entre Goyo e Eva abre caminho para uma jornada de autodescoberta e novas formas de amar. Para Goyo, a simples ideia de se envolver romanticamente representa um grande desafio. Juntos, eles navegam por essas novas emoções, explorando o amor e o autoconhecimento. Este drama romântico mostra como duas almas podem encontrar conforto e transformação em uma conexão genuína e inesperada, revelando profundezas emocionais e a beleza do afeto compartilhado.