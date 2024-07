Divertidíssimo e frenético, ação na Netflix é programa ideal para a noite de sexta-feira

Considerado pelo diretor de fotografia Bill Pope como um exemplo de musical contemporâneo, “Em Ritmo de Fuga” é um filme onde a música desempenha um papel crucial. O protagonista, Baby (interpretado por Ansel Elgort), é um jovem motorista que trabalha para uma organização criminosa especializada em roubos a banco. Sua habilidade ao volante é extraordinária, mas é quando ele coloca seus fones de ouvido e escuta seu iPod que seu talento se torna realmente impressionante.

A trilha sonora do filme é rica e diversificada, com músicas como “Never, Never Gonna Give Ya Up” de Barry White, “Cry Baby Cry” dos Beatles e “Easy” dos Commodores. As cenas são meticulosamente coreografadas para se harmonizarem com a música, criando uma coreografia entre os movimentos dos personagens, as mudanças de cena, a velocidade dos carros e até o fechamento das portas. Essa integração proporciona uma experiência sensorial única, elevando o conceito de entretenimento e cativando tanto aqueles que buscam diversão quanto os que apreciam um conteúdo mais profundo.

Ansel Elgort interpreta Baby de forma introspectiva, vulnerável e sarcástica, preso em um ciclo de criminalidade devido a uma dívida com seu chefe, Doc (Kevin Spacey). Baby evita interações sociais, usando a direção como sua principal conexão com o mundo exterior, até conhecer Debora (Lily James), por quem se apaixona. Além de suas habilidades de condução, Baby possui um talento peculiar: ele mixa gravações de conversas com suas músicas favoritas, criando novas interpretações e respostas indiretas, uma maneira de lidar com as adversidades.

A paixão de Baby pela música começou após um acidente na infância que lhe causou um zumbido constante nos ouvidos. A música serve para abafar esse ruído, simbolizando como a arte pode ser um refúgio contra os tormentos mentais, culpas e traumas, tornando o mundo mais suportável.

Baby é um personagem com diversas camadas, cuja complexidade é revelada ao longo da narrativa. Seu amor pela música não é apenas uma preferência pessoal, mas uma necessidade para escapar do barulho constante que o persegue desde o acidente. A trilha sonora não só define o ritmo do filme, mas também oferece uma janela para a alma do personagem principal, refletindo seus estados emocionais e dilemas internos.

Debora, por sua vez, representa uma esperança de redenção e uma nova vida para Baby. A relação deles se desenvolve em meio ao caos de sua vida criminosa, oferecendo uma fuga e uma perspectiva de futuro diferente. A química entre Ansel Elgort e Lily James adiciona uma camada adicional de profundidade e autenticidade à história de amor, tornando-a um contraponto necessário à ação intensa que permeia o filme.

A coreografia das cenas de ação sincronizadas com a música é um dos aspectos mais inovadores do filme. Cada perseguição de carro, cada tiroteio é meticulosamente planejado para se alinhar com a batida da trilha sonora, criando uma experiência cinematográfica que é ao mesmo tempo visual e auditiva. Esse nível de detalhe e precisão é raro e destaca “Em Ritmo de Fuga” como uma obra-prima técnica no gênero.

Além disso, o filme explora temas como a busca pela identidade, a influência do passado sobre o presente e a luta por um futuro melhor. Baby é um personagem em constante conflito, tentando equilibrar sua vida de crimes com seu desejo de algo mais significativo e verdadeiro. A música é tanto seu escape quanto sua forma de comunicação, oferecendo uma visão única de sua psique complexa.

“Em Ritmo de Fuga”, na Netflix, não é apenas um filme de ação, mas uma exploração profunda de como a música pode influenciar nossas vidas e nossas emoções. A direção de Edgar Wright, combinada com a cinematografia de Bill Pope, cria um filme que é ao mesmo tempo emocionante e reflexivo, um verdadeiro espetáculo para os sentidos e um estudo detalhado do impacto da música na vida humana.

Filme: Em Ritmo de Fuga

Direção: Edgar Wright

Ano: 2017

Gênero: Ação / Musical

Nota: 10 /10