Ignorado pela crítica e pelo público, filme com Matthew McConaughey é um dos melhores suspenses da Netflix

A falta de experiência pode ser um trunfo, especialmente em áreas onde a linha entre a excelência e a mediocridade é marcada pela espontaneidade. Timothée Chalamet ilustra isso bem, emergindo como uma estrela em “Interestelar” (2014) sob a direção de Christopher Nolan. Contrariamente, há trajetórias construídas com extremo cuidado, passo a passo, onde o resultado final é uma incógnita.

Richie Merritt, que ganhou destaque em “White Boy Rick” (2018), está ainda no início de sua carreira, uma promessa repleta de potencial. O desafio é avaliar se Merritt pode transitar entre papéis diversos com a mesma autenticidade que Chalamet em “Me Chame Pelo Seu Nome” (2017), “O Rei” (2019), ou “Duna” (2021). O tempo será o juiz dessa questão, e seu próximo papel em “Clean” (2020), de Paul Solet, ainda não lançado no Brasil, será crucial.

No filme “White Boy Rick”, dirigido pelo francês Yann Demange, é retratada a complexa vida de Richard Wershe Jr., um adolescente que divide seu tempo entre o tráfico de drogas e a colaboração como informante do FBI. O grande trunfo do filme é sua autenticidade, impulsionada pelo desempenho de Merritt, que, apesar de sua inexperiência, ofusca veteranos como Matthew McConaughey, que interpreta seu pai, Richard Wershe Sr.

Merritt encarna de forma convincente um jovem inicialmente ingênuo que, ao perceber sua situação precária, mergulha no crime acreditando ser essa a melhor decisão de sua vida. A desestruturação familiar, evidenciada numa visita a uma feira de armas em Detroit, é central na narrativa, mostrando a gradual corrupção de Rick, culminando em sua cooptação pelo FBI, representado por Snyder (Jennifer Jason Leigh) e Byrd (Rory Cochrane).

A partir daí, “White Boy Rick” desenvolve seus principais arcos dramáticos: a corrupção policial, os efeitos devastadores das drogas — que Rick vê de perto através de sua irmã Dawn (Bel Powley), a falência do sonho americano nos anos 1980, e os comportamentos inadequados reproduzidos pelo pai. Rick, ainda um adolescente, não compreende plenamente as complexas regras do submundo criminoso, sendo traído por um membro de sua gangue. Condenado à prisão perpétua em 1988, Richard Wershe Jr. só ganhou liberdade condicional quase três décadas depois, em 2017.

Matthew McConaughey proporciona a base necessária para o desempenho de Richie Merritt, com sua versatilidade já comprovada em filmes como “Clube de Compras Dallas” e “O Lobo de Wall Street” (ambos de 2013). “White Boy Rick” é essencialmente um estudo de personagem, com um protagonista feito sob medida. A esperança é que Richie Merritt se mostre igualmente competente em papéis futuros.

Filme: White Boy Rick

Direção: Yann Demange

Ano: 2019

Gênero: Crime/Thriller

Nota: 9/10