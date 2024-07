Sequência de maior sucesso de bilheteria da carreira de Meryl Streep está na Netflix

O filme musical “Mamma Mia!” foi o maior sucesso de bilheteria protagonizado por Meryl Streep, atriz com mais indicações ao Oscar história, totalizando 21 vezes e 3 vitórias. Depois do sucesso absoluto da comédia romântica, foi inevitável uma sequência. Lançado dez anos mais tarde, “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo” não chegou ao mesmo patamar de sucesso nos cinemas de seu antecessor, mas quase chegou lá, sendo que o primeiro ultrapassou os mais de 600 milhões de arrecadação, enquanto o segundo ficou na casa dos 400 milhões de dólares.

Verdade é que Meryl Streep não é muito favorável a sequências e, por isso, preferiu apenas fazer uma participação especial. As criadoras do musical e que também adaptaram a história no primeiro filme, não colaboraram também da continuação, que desta vez teve roteiro de Ol Parker e Richard Curtis. Parker também foi quem assumiu a batuta.

Na sequência, a história de Donna (Streep) volta no tempo. Ela é interpretada na juventude por Lily James, uma jovem recém-formada que decide buscar seu lugar no mundo e vai parar em Paris, onde conhece Harry (Hugh Skinner), um jovem bancário britânico que nunca se apaixonou e acredita que Donna é seu primeiro amor. Os dois vivem um breve romance até ela partir para a Grécia.

No porto, Donna perde uma balsa para a fictícia e charmosa ilha de Kalokairi e conhece o aventureiro sueco Bill (Josh Dylan), que lhe dá uma carona até a ilha. Ele a avisa que uma tempestade está a caminho, mas o céu está limpo e Donna não acredita. Enquanto explora a ilha e uma propriedade que parece abandonada, uma forte chuva cai, deixando um cavalo que ela encontra na casa assustado. Ela pede ajuda para um transeunte, que é Sam (Jeremy Irvine), um jovem britânico aristocrata com quem ela também acaba desenvolvendo um romance. Sam, no entanto, está comprometido com outra garota e seu pai tem planos para seu futuro profissional. Ele se sente preso em uma vida no qual não tem nenhum poder de decisão, mas não sabe como se libertar.

Os dias em Kalokairi com Donna é um escapismo de sua realidade monótona e pré-moldada. Eles vivem um amor intenso, porém curto. Depois que Donna descobre que Sam está noivo, ela o manda embora e ele volta para se casar com a noiva. Arrasada, Donna reencontra Bill, em quem encontra consolo de sua solidão. Sam retorna dias depois para avisá-la que terminou o noivado, mas acaba sabendo que ela agora está com Bill.

Enquanto o passado de Donna é explorado na tela, o presente também seus momentos em cena. Sophie (Amanda Seyfried), filha de Donna, agora está prestes a inaugurar o hotel na antiga propriedade onde a mãe viveu seus primeiros dias na Grécia e suas histórias de amor. No entanto, um dia antes da inauguração, uma tempestade, como aquela que caiu no dia em que Donna chegou na ilha, destrói toda a decoração, ameaçando os planos de Sophie. A história explora relação entre mãe e filha, tanto entre Sophie e Donna, quanto de Donna com sua mãe distante e narcisista Ruby (Cher).

Com uma coleção de canções conhecidas da banda Abba, a sequência entrega a mesma atmosfera vibrante, alegre e leve do primeiro filme, mesmo sem a presença de Streep. Fãs da banda e novas gerações ainda serão tocados pelas músicas nostálgicas e marcantes da banda sueca.

Filme: Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo

Direção: Ol Parker

Ano: 2018

Gênero: Comédia/Musical/Romance

Nota: 8