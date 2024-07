7 filmes de mistério na Netflix que vão desafiar suas habilidades de detetive

Velvet Buzzsaw (2019), Dan Gilroy

Claudette Barius / Netflix

Em Los Angeles, um crítico de arte influente descobre uma série de pinturas extraordinárias de um artista desconhecido, após a morte misteriosa do autor das obras. As telas, carregadas de uma aura sinistra, logo se tornam objeto de desejo entre colecionadores e investidores. À medida que essas peças perturbadoras começam a circular no mercado, eventos sobrenaturais e trágicos começam a ocorrer, afetando todos aqueles que lucram com a arte. Galeristas, críticos e colecionadores são confrontados com forças além de sua compreensão, revelando um lado macabro do mundo da arte. A ganância e a ambição desencadeiam uma sequência de horrores que desafia a linha entre arte e maldição, questionando até que ponto as pessoas estão dispostas a ir em nome do sucesso e da fama. O enredo mergulha fundo no suspense e no terror, desvendando segredos sombrios por trás das obras amaldiçoadas, enquanto a cidade é engolida por uma onda de medo e desespero.