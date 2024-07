Suspense com Ricardo Darín é um dos melhores filmes da Netflix

O cinema argentino, conhecido por sua rica tradição de criar filmes bem-produzidos, com enredos variados e elencos de alta qualidade, continua a brilhar. Ricardo Darín, sem dúvida o ator mais celebrado da Argentina e admirado no Brasil, tem um papel central neste cenário. O filme “Abutres” é um exemplo perfeito, com Darín oferecendo uma performance profundamente dramática e melancólica, sempre equilibrada com o tom do enredo. Pablo Trapero, em sua colaboração inicial com Darín, consegue extrair momentos de lirismo sombrio de seu protagonista, um feito que ele repetiu, embora com menos intensidade, em “Elefante Branco”. O roteiro, co-escrito com Alejandro Fadel, Martín Máuregui e Santiago Mitre, destaca um romance apaixonado que serve de bússola para o espectador em meio à tensão crescente do filme.

A introdução em preto e branco com um acidente de carro estabelece um tom perturbador, refletindo a crueldade humana através de imagens chocantes. As aves de rapina de uma Buenos Aires sombria dominam a noite, em busca de suas presas. Esta premissa também é explorada por Dan Gilroy em seu quase homônimo “O Abutre” (2014). No centro, Sosa, um ex-advogado banido, interpretado por Darín, sobrevive da exploração de acidentes de carro, oferecendo serviços funerários e apólices de seguro que muitas vezes não são honradas. Em uma cena memorável, Sosa é brutalmente atacado por figuras suspeitas durante um funeral. Este submundo de Buenos Aires é personificado por um homem carismático, mas moralmente ambíguo, até que ele encontra sua contraparte.

Luján Olivera, uma médica dedicada ao atendimento de emergências, cruza o caminho de Sosa. Martina Gusmán, no papel de Luján, junta-se a Darín para criar uma dinâmica complexa, alternando entre suavidade e tensão nervosa, refletindo a dualidade do anti-herói de “Abutres”.

No clímax do filme, Trapero mergulha na essência noir da história, revelando os métodos duvidosos que sustentam a vida de Sosa. Um esquema de extorsão liderado pelo mafioso José Luis Arias resulta em um banho de sangue que afeta tanto Sosa quanto Luján. Sem concessões, este filme é mais um exemplo da habilidade dos cineastas argentinos de criar narrativas originais e cheias de reviravoltas, que se destacam pela sua independência de ideologias predominantes. A diferença em relação aos filmes brasileiros é notável e digna de reflexão.

Filme: Abutres

Direção: Pablo Trapero

Ano: 2010

Gêneros: Crime/Thriller

Nota: 8/10