Filme que superou as bilheterias de Barbie e Oppenheimer em sua estreia está no Prime Video

Denis Villeneuve demonstra uma determinação contínua em aprimorar seu trabalho a cada novo projeto. Com o objetivo de revitalizar “Duna”, a icônica série de ficção científica criada por Frank Herbert entre 1965 e 1985, Villeneuve optou por deixar de lado as excentricidades da adaptação de David Lynch em 1984. “Duna: Parte Um” (2021) destaca-se como um verdadeiro espetáculo audiovisual, beneficiando-se das mais avançadas tecnologias do século 21.

Em “Duna: Parte Dois”, o diretor dá continuidade à narrativa de um jovem líder em meio a uma profunda transformação física e espiritual. Este novo capítulo aprofunda os elementos intrigantes do filme anterior, com a vantagem de explorar ainda mais o potencial de seu protagonista, agora mais maduro e convincente no papel de Paul Atreides. O roteiro, coescrito por Villeneuve e Jon Spaihts, concentra-se nas forças e vulnerabilidades de Paul, que equilibra sua natureza gentil e justa com a necessidade de enfrentar a barbárie reinante. A performance de Timothée Chalamet alterna entre cenas de ação física e momentos de profunda sensibilidade, consolidando ainda mais sua carreira e domínio sobre o personagem.

O espectador é novamente transportado para Arrakis, um planeta com paisagens avermelhadas que lembram Marte, onde as especiarias são o recurso mais valioso, protegidas por gigantescos vermes que reagem violentamente ao menor som. A população local é oprimida por invasores que exploram esses recursos sem resistência até a chegada de Paul, que se autoproclama o salvador de Arrakis, desafiando os tiranos que oprimem os Fremen.

O diretor revisita eventos de “Duna: Parte Um”, como o funeral de Jamis, interpretado por Babs Olusanmokun, morto por Paul em um combate decisivo. Paul assume o papel de líder da tribo rival, surpreendendo sua mãe, Jessica. Rebecca Ferguson, assim como Chalamet, revela novas facetas de sua personagem, e ambos enfrentam uma vida de nomadismo e privações, mesclando estoicismo com práticas místicas. Villeneuve aproveita essa narrativa para enfatizar a importância das especiarias, substâncias que aumentam a percepção e são guardadas pelos vermes subterrâneos que se rebelam contra os invasores barulhentos.

No clímax, “Duna: Parte Dois” reconecta-se com o texto de Herbert, utilizando suas provocações narrativas. A fotografia de Greig Fraser, premiada com o Oscar pelos tons laranja de Arrakis, impressiona também nas cenas em preto e branco de uma batalha liderada pelo vilão Feyd-Rautha, interpretado por Austin Butler de forma notavelmente repulsiva. Aqui, Paul Atreides percebe que sua jornada está longe de terminar, deixando um gancho para “Duna: Parte Três”.

Filme: Duna: Parte Dois

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2024

Gêneros: Ficção científica/Aventura/Drama

Nota: 9/10