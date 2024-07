Últimos dias para assistir à comédia dramática com Joseph Gordon-Levitt que vai deixar seu coração quentinho, na Netflix

Quando Seth Rogen tinha 23 anos, seu amigo próximo, Will Reiser, de 25, revelou estar com câncer, um tumor raro na espinha com 50% de chances de sobrevivência. Apesar do choque, Reiser, com seu espírito humorístico, decidiu enfrentar a situação com leveza. A experiência inspirou o roteiro de “50%”, uma comédia dramática estrelada por Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anjelica Huston, Bryce Dallas Howard e Anna Kendrick, e dirigida por Jonathan Levine.

No filme, Gordon-Levitt interpreta Adam, um produtor de rádio que descobre ter um nódulo nas costas e, ao consultar um médico, é diagnosticado com câncer. Seu melhor amigo, Kyle (Rogen), mantém o humor e organiza uma festa para celebrar a vida de Adam, abordando a doença com um toque de leveza. Embora a situação seja séria, Adam e Kyle optam por enfrentá-la como uma adversidade peculiar, mascarando a gravidade com humor.

O diagnóstico de Adam afeta profundamente suas relações pessoais. Ele termina com sua namorada, Rachael (Howard), desenvolve uma conexão forte com a psicóloga Katherine (Kendrick) e começa a entender melhor sua mãe superprotetora, Diane (Huston). Ao longo do filme, Adam, apoiado por Kyle, decide aproveitar a vida ao máximo, enfrentando desafios e vivendo intensamente. A narrativa aborda suas lutas e dores com sensibilidade e respeito.

Na vida real, Reiser afirmou que é mais engraçado do que seu personagem Adam, mas optou por tornar Adam mais sério para equilibrar com o papel cômico de Rogen. Durante seu tratamento contra o câncer em 2005, Reiser teve o apoio constante de Rogen, assim como retratado no filme. “50%”, disponível na Netflix, é um relato tocante, escrito por alguém que passou por essa experiência intensa, oferecendo uma mistura de drama e comédia que conforta emocionalmente.

O filme é um lembrete de como o riso pode ser uma poderosa ferramenta de cura, proporcionando alívio em tempos difíceis e ensinando a enfrentar problemas com uma atitude positiva. A combinação de humor e drama em “50%”, na Netflix, não só diverte, mas também inspira, mostrando que é possível encontrar força e resiliência mesmo nas situações mais desafiadoras.

Filme: 50%

Direção: Jonathan Levine

Ano: 2011

Gênero: Comédia / Drama

Nota: 9/10