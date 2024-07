Comédia romântica com Julia Roberts, indicada a 24 prêmios incluindo o Oscar, é a melhor dos últimos 30 anos e está na Netflix

“O Casamento do Meu Melhor Amigo” se destaca como uma das últimas comédias românticas verdadeiramente inteligentes, um exemplo de como unir humor e profundidade sem sacrificar a leveza. Dirigido por P.J. Hogan e escrito por Ronald Bass, o filme mistura referências à Era de Ouro de Hollywood com reflexões filosóficas sobre a transitoriedade da vida e a necessidade de tomar decisões corretas. O filme critica a percepção de que temos controle sobre nosso tempo, enquanto suaviza temas sérios com uma apresentação encantadora, como um doce de aparência sedutora, mas com um sabor agridoce.

Julianne Potter e Michael O’Neal foram mais do que amigos próximos, mas a dedicação de Julianne à sua carreira fez com que ela oferecesse a Michael uma promessa insincera de casamento aos 28 anos, caso ambos estivessem solteiros. Ela se tornou uma crítica gastronômica temida em Nova York, mas não esqueceu esse pacto. Quando Michael liga, é para anunciar seu casamento iminente com Kimberly Wallace, uma jovem universitária de Chicago, filha de um poderoso empresário de mídia.

Julia Roberts, como Julianne, e Dermot Mulroney, como Michael, capturam a atenção no início do filme, mas é Cameron Díaz, interpretando Kimberly, quem realmente conquista o público com sua pureza e genuinidade. Kimberly evita o clichê da jovem rica e fútil, mostrando-se inocente e encantadora, em contraste com a complicada e calculista Julianne.

Hogan habilmente utiliza o roteiro de Bass para despojar Julianne de qualquer aparência de boa moça, revelando sua verdadeira natureza competitiva e manipuladora, enquanto ela é aconselhada por seu amigo George Downes, interpretado por Rupert Everett. Julianne se transforma em uma adversária implacável para Kimberly, refletindo a complexidade dos sentimentos humanos e a luta pelo amor de Michael.

Ao contrário das fórmulas previsíveis, o filme termina de forma inesperada e realista, mostrando que nem sempre as coisas acontecem como nas histórias de amor idealizadas. Se fosse lançado hoje, a dinâmica poderia ser diferente, refletindo as mudanças nos valores e papéis sociais ao longo dos anos.

“O Casamento do Meu Melhor Amigo”, na Netflix, continua a ser uma peça única, equilibrando humor e seriedade, e capturando a essência das comédias românticas clássicas com um toque moderno e perspicaz.

Filme: O Casamento do Meu Melhor Amigo

Direção: P.J. Hogan

Ano: 1997

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 9/10