Faroeste com Kevin Costner e Woody Harrelson, na Netflix

Robert Redford e Paul Newman inicialmente idealizaram o projeto de “Estrada Sem Lei”, um western focado nos investigadores que caçaram Bonnie e Clyde. Com a morte de Newman, o projeto ficou em suspenso até 2019, quando John Lee Hancock assumiu a direção e John Fusco escreveu o roteiro. Kevin Costner e Woody Harrelson estrelam como Frank Hamer e Maney Gault, os policiais que derrubaram o famoso casal de criminosos.

A história de Bonnie e Clyde, notórios nos anos 1930 por seus assaltos e assassinatos, é frequentemente romantizada. Porém, “Estrada Sem Lei” oferece uma perspectiva diferente: a dos policiais que os caçaram. O filme destaca a determinação de Hamer e Gault em interromper as atividades criminosas do casal, apresentando-os não como heróis românticos, mas como criminosos perigosos que causaram grande sofrimento.

Kevin Costner foi inicialmente convidado para o papel de Hamer em 2009, mas recusou por se considerar jovem demais para o papel na época. Depois de várias mudanças no elenco, Costner finalmente assumiu o papel em 2019, ganhando peso para adicionar verossimilhança ao personagem. Woody Harrelson junta-se a ele como Maney Gault, formando uma dupla que traz autenticidade e profundidade emocional aos personagens.

O filme segue Hamer e Gault enquanto saem da aposentadoria para capturar Bonnie e Clyde. A narrativa expõe a complexa relação entre métodos tradicionais de investigação e as técnicas modernas do FBI, criando um ambiente de tensão e competição. A governadora Ma Ferguson, interpretada por Kathy Bates, também desempenha um papel crucial ao pressionar as autoridades para agir.

“Estrada Sem Lei” destaca-se pelo esforço meticuloso em retratar a caçada a Bonnie e Clyde. A trama mostra a dedicação dos policiais em estudar os movimentos e histórias pessoais dos criminosos, acompanhando-os obsessivamente durante meses. A tensão crescente e o suspense são palpáveis, contribuindo para uma experiência cinematográfica envolvente.

As atuações de Costner e Harrelson são notáveis, transmitindo a angústia, a ansiedade e até momentos de leveza ao longo da jornada. A química entre os atores e a sua habilidade de retratar personagens complexos tornam o filme ainda mais cativante. “Estrada Sem Lei” oferece uma visão intrigante e responsável dos eventos, proporcionando uma narrativa fiel e emocionante sobre a caçada ao casal criminoso.

“Estrada Sem Lei”, na Netflix, se destaca por sua abordagem séria e verossímil da história de Bonnie e Clyde, iluminando a incansável busca dos investigadores Frank Hamer e Maney Gault. A combinação de direção cuidadosa, roteiro bem elaborado e atuações excepcionais resulta em um filme que é tanto informativo quanto emocionante. A produção de John Lee Hancock é uma homenagem ao rigor e à persistência dos policiais, destacando a importância da justiça e da verdade em meio ao glamour muitas vezes associado à criminalidade.

Título: Estrada Sem Lei

Direção: John Leecock

Ano: 2019

Gênero: Policial / Drama/ Biografia

Nota: 8/10