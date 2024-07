Deliciosa comédia romântica com Meryl Streep, na Netflix, que vai encher seu coração de esperança

Muitas pessoas almejam relacionamentos duradouros, mas poucas estão dispostas a assumir o compromisso e a dedicação necessários. A paixão inicial raramente perdura, exigindo que outras forças impulsionem a união. O amor é uma construção complexa.

À medida que atravessamos os estágios tradicionais da vida — estudar, formar, apaixonar-se, casar, ter filhos, criá-los, vê-los partir e aposentar-se —, surge a pergunta: o que vem depois? Quando o roteiro preestabelecido se esgota e a vida continua, qual é o próximo passo? É nesse contexto que “Um Divã para Dois” se destaca.

Escrito por Vanessa Taylor e dirigido por David Frankel, o filme narra a história de Kay (Meryl Streep) e Arnold (Tommy Lee Jones), um casal que compartilha décadas de casamento, mas cuja relação perdeu a paixão. A rotina desgastou o relacionamento, e o desejo se apagou. Kay, que assumiu o papel de esposa submissa, e Arnold, o marido rígido, ambos se sentem insatisfeitos com suas vidas.

Determinada a buscar mudanças, Kay encontra um terapeuta de casais renomado que promete reavivar relacionamentos e investe em um caro pacote de sessões, mesmo que isso signifique viajar 2.500 quilômetros até o Maine. Arnold, relutante, acompanha-a com pouca disposição, considerando o terapeuta, interpretado por Steve Carrell, um “charlatão”.

As sessões iniciais são difíceis, com Arnold resistindo aos métodos do terapeuta. Desafios simples, como dormir abraçados ou trocar carícias, revelam a dificuldade do casal em lidar com a intimidade após décadas juntos. A falta de demonstração de afeto e proximidade torna evidente como os casamentos podem se transformar ao longo do tempo.

Diante da necessidade urgente de mudança, o casamento de Kay e Arnold enfrenta dois caminhos: terminar de vez ou se renovar. As cenas emocionantes de Kay arrumando suas malas e seu desespero nos fazem questionar a possibilidade de um final feliz.

As atuações excepcionais de Tommy Lee Jones e Meryl Streep, ambos vencedores do Oscar, são o ponto alto do filme, transmitindo emoções genuínas em cada cena. Steve Carrell também se destaca como o terapeuta, equilibrando seriedade e melancolia ao ajudar a reconstruir relacionamentos desgastados.

“Um Divã para Dois”, na Netflix, é uma reflexão sobre a longevidade dos relacionamentos e a importância de reavaliar e revitalizar a conexão entre parceiros. As dificuldades enfrentadas por Kay e Arnold são um lembrete de que o amor exige trabalho contínuo e comprometimento. Em última análise, o filme nos desafia a reconsiderar como mantemos e nutrimos nossos relacionamentos à medida que envelhecemos, destacando a necessidade de adaptabilidade e esforço mútuo.

Filme: Um Divã para Dois

Direção: David Frankel

Ano: 2012

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 9/10