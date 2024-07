Os 7 filmes mais assistidos da Netflix em 2024

A Mãe da Noiva (2024), Mark Waters

Divulgação / Living Films

Lana é pega de surpresa quando sua filha retorna de Londres com uma notícia inesperada: ela se casará na Tailândia no próximo mês. Ao chegar ao destino paradisíaco, Lana se depara com uma situação ainda mais complicada: o pai do noivo é seu antigo amor, que a deixou com o coração partido anos atrás. Enquanto ajuda nos preparativos, antigos sentimentos ressurgem. Ela conhece um médico que a convida para sair, despertando a dúvida entre reatar com o passado ou explorar novas possibilidades. Entre ensaios de dança, escolhas de trajes e jantares, Lana enfrenta uma encruzilhada emocional. A história conduz o espectador por uma jornada envolvente sobre amor, perdão e autoconhecimento, propondo uma reflexão profunda sobre como as decisões do passado influenciam o presente e delineiam o futuro. Cada passo dado por Lana nesse cenário exuberante é um convite a pensar nas próprias escolhas e destinos.