5 filmes na Netflix para você assistir quando estiver na deprê e precisar de uma dose de ânimo

Quando Encontrei Você (2021), Brian Baugh

Anthony Courtney / Bright White Light

Finley, uma violinista promissora, encontra Beckett, um jovem astro do cinema, durante seu intercâmbio em uma vila costeira na Irlanda. A química entre eles é imediata, e Beckett, com seu espírito aventureiro, desperta em Finley uma nova visão de vida, levando-a a explorar horizontes até então desconhecidos. No entanto, à medida que o romance floresce, Beckett enfrenta as pressões constantes de sua carreira no cinema, colocando à prova seu relacionamento com Finley. Ela o incentiva a buscar seus verdadeiros desejos, mas a realidade do estrelato ameaça separar os dois, desafiando-os a encontrar um equilíbrio entre amor e ambição.