A nova dieta da humanidade

Eu sempre fui gordo. Em algumas épocas, quando estava com o peso mais controlado, eu era chamado de gordinho, cheinho, fofinho ou forte, sempre variando em torno de maneiras de lembrar que eu ainda estava acima do peso. Em épocas em que eu metia o pé na jaca, escancarava nos doces e nas massas, eu deixava de ser chamado por nomes fofinhos e entrava na área dos epítetos mais escrotos, digamos assim, coisas como Bolão, Baleia, Parrudo e congêneres.

Era nestas épocas que eu partia para as dietas. Já encarei várias dietas, de vários tipos, dietas da moda e ultrapassadas, dietas com remédio e com força de vontade, dietas difíceis e fáceis, dietas pesadas e molezinhas.

Algumas dietas deram certo, a maioria deu errado, umas funcionaram por um tempo, outras nem por um minuto. Mas, no final das contas, consegui controlar o meu peso razoavelmente, conseguindo permanecer há algum tempo naquela fase do gordinho, fofinho e coisa e tal.

As dietas vinham quase sempre depois que uma calça não fechava mais, uma camiseta que eu gostava ficava apertada ou simplesmente após uma boa olhada no espelho. Mas as vezes por motivos mais chatos: azia pra caramba, enjoos, mal-estar, gases, suores, cansaço ou ainda recomendações médicas, além do pior de todos: visitas indesejadas ao hospital.

Por que eu estou falando isso? Porque está na hora de a Humanidade fazer uma dieta. Não é o ser humano que está gordo, é a Humanidade. E quando a Humanidade, os 7 bilhões de seres humanos ficam obesos como um todo, quem começa a se ferrar é o meio-ambiente, do mesmo jeito que nós gordos fazemos com o nosso organismo.

Os médicos, que nesse caso são os cientistas do clima, já estão falando há algum tempo da obesidade da Humanidade. As visitas ao hospital já estão rolando: tempestades, enchentes, alagamentos, furacões, nível dos oceanos aumentando e invadindo as orlas das cidades litorâneas, rios transbordando, um monte de catástrofes naturais.

A Humanidade, que já tinha se conformado em ser chamada de gordinha, cheinha, fofinha, já está se escondendo dos espelhos para não ver que já passou dessa fase. Há um bom tempo ela já está até sofrendo bullying e tendo que encarar uns apelidos mais “pesados” e politicamente incorretos como Balofa, Pudim de Banha ou Rolha de poço.

Pois é, já passou da hora de a Humanidade encarar uma dieta!