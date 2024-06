Comédia com Owen Wilson e Jennifer Lopez, na Netflix, é um dos filmes mais adoráveis dos últimos 2 anos

Jennifer Lopez tem prosperado com o passar dos anos. Originária de Hell’s Kitchen, uma área notoriamente violenta do Bronx em Nova York, filha de imigrantes porto-riquenhos, ela se consolidou no cenário musical global desde o sucesso de “If You Had My Love” em 1999. Além disso, Lopez tem dedicado uma atenção especial ao cinema, buscando constantemente fugir de estereótipos.

Desde sua estreia em “Jovens em Conflito” (1987), dirigido por Connie Kaiserman, até o sucesso de bilheteria “Anaconda” (1997) de Luis Llosa, e avançando para projetos mais substanciais, Lopez evoluiu tanto como artista quanto como mulher. Ela tem sabido equilibrar-se entre papéis desafiadores e confortáveis, encantando audiências de todas as idades, como visto em “Case Comigo”.

A comédia romântica de Kat Coiro, “Case Comigo”, traz novas nuances à graphic novel de Remy “Eisu” Mokhtar e Bobby Crosby, publicada em 2020. Lopez, aproveitando a liberdade criativa, entrega uma performance que surpreende, integrando experiências pessoais em sua atuação. O roteiro de Harper Dill, John Rogers e Tami Sagher ganha vida de maneira imprevisível e cativante.

Em um mundo ideal, amor e dinheiro existiriam em universos separados, reconhecendo sua própria importância sem interferir um no outro. No entanto, na realidade, é quase impossível manter um relacionamento estável sem as inevitáveis transações financeiras e comerciais, que, em vez de prejudicar, podem fortalecer laços afetivos, garantindo uma convivência mais ordenada e harmoniosa.

Casamento é uma questão de sorte. Homens e mulheres casam-se por motivos diversos, não necessariamente por amor. Em casos como o de Kat Valdez, personagem vivida por Lopez, a solidão e a carência tornam-se tão insuportáveis que qualquer tentativa de superá-las parece válida, sendo a união com alguém afim a escolha mais óbvia.

Kat inicia o filme ensaiando uma apresentação com seu noivo, Bastian, no final da turnê “Marry Me”. A diretora Coiro constrói uma crítica ao mundo do espetáculo, onde Kat é convencida a formalizar seu compromisso no palco diante de milhões de espectadores, demonstrando o desprezo pela sua individualidade.

Inevitavelmente, Kat recusa a proposta em público, e Maluma cede lugar a Charlie, um professor de matemática interpretado por Owen Wilson. Apesar de parecer improvável, Lopez e Wilson desenvolvem uma química convincente, fazendo com que o personagem de Maluma seja rapidamente esquecido. Uma das notáveis façanhas de Jennifer Lopez.

No entanto, a verdadeira magia de Lopez reside em sua habilidade de se reinventar e permanecer relevante em múltiplas esferas do entretenimento. Ela demonstra que, independentemente das adversidades, é possível triunfar e deixar uma marca indelével na indústria cultural global.

Filme: Case Comigo

Direção: Kat Coiro

Ano: 2022

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 8/10