Filme com Bradley Cooper e Robert De Niro, que acaba de chegar à Netflix, vai te fazer ficar em casa

“Sem Limites” explora a transformação radical de um homem comum após ingerir uma droga inovadora que potencializa a capacidade cerebral. O filme, dirigido por Neil Burger, utiliza uma premissa intrigante, evocando a intensidade de “Clube da Luta”.

Bradley Cooper interpreta Eddie, um escritor frustrado cuja vida está em frangalhos. O enredo se desdobra quando Eddie, por acaso, encontra o irmão de sua ex-mulher, que, após abandonar o tráfico, oferece uma substância que promete liberar o potencial total do cérebro humano, além do que medicamentos como a Ritalina jamais poderiam alcançar.

A narrativa brinca com a ideia de que as pessoas usam apenas uma fração da capacidade mental, embora os criadores de thrillers de Hollywood pareçam ignorar até isso. Eddie descobre que a droga o torna um prodígio com uma memória infalível, mas logo se vê dependente da pílula, especialmente após o assassinato de seu ex-cunhado, que o supria.

Enquanto Eddie embarca em uma jornada de enriquecimento acelerado, usando suas habilidades recém-adquiridas no mercado financeiro, os espectadores podem questionar suas decisões. O roteiro deixa lacunas óbvias sobre como alguém com tanta inteligência escolhe caminhos imprudentes, em vez de soluções mais simples e seguras.

Com um estoque abundante da droga, Eddie se vê multiplicando seus lucros diariamente. A rápida ascensão financeira, entretanto, levanta questões sobre a verossimilhança do roteiro e as escolhas do protagonista, que parecem existir apenas para impulsionar a trama.

O filme levanta dilemas morais e intelectuais, mas opta por não aprofundá-los, preferindo cenas de ação e suspense. À medida que Eddie se associa a um magnata de Wall Street, interpretado por Robert De Niro, o foco desvia para intrigas corporativas, desacelerando a narrativa com jargões complexos e reuniões monótonas.

Um clímax de ação no metrô, com Eddie relembrando subitamente habilidades de luta, remete a clássicos das artes marciais e pugilismo, mas não explora a profundidade das transformações internas do personagem. A presença de uma mulher morta e outros personagens secundários são deixados sem explicações satisfatórias, assim como a possibilidade de outros executivos usarem a mesma substância, o que poderia justificar crises econômicas passadas.

Ao final, o filme parece seguir um caminho previsível de ascensão e queda, porém sem a tragédia clássica, focando mais em efeitos visuais e sequências dinâmicas que lembram comerciais de automóveis sofisticados. Os conflitos físicos entre Eddie e outros usuários da droga trazem alguma emoção, mas deixam de lado discussões mais profundas, oferecendo um entretenimento que, embora instigante para alguns, pode deixar insatisfeitos os que buscam reflexões mais significativas.

Filme: Sem Limites

Direção: Neil Burger

Ano: 2011

Gêneros: Thriller/Ficção científica

Nota: 9/10