Aclamado pela crítica, terror indicado a 38 prêmios está na Netflix

“Noites Brutais” é um filme de terror escrito e dirigido por Zach Cregger. O roteiro, original e não adaptado de nenhum livro, foi inspirado pelo autor após a leitura de “The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us from Violence” de Gavin de Becker. Este best-seller, voltado para mulheres, adolescentes e crianças, fornece orientações para reconhecer sinais de perigo e violência, incentivando a adoção de medidas para garantir a segurança pessoal.

O livro de Becker serviu de gatilho para Cregger, que inicialmente concebeu um curta-metragem sobre uma mulher que ignorava sinais de alerta crescentes. No entanto, ao desenvolver a ideia, percebeu que a narrativa tinha potencial para se transformar em uma produção mais extensa. Após várias rejeições, incluindo a A24, Cregger conseguiu um financiamento de 4,5 milhões de dólares da 20th Century Fox, um valor modesto para os padrões de Hollywood. Surpreendentemente, o filme arrecadou dez vezes esse valor nas bilheterias e foi aclamado pela crítica.

O enredo de Cregger revela mais profundidade do que aparenta à primeira vista, explorando a ideia de que os homens são os verdadeiros monstros do mundo, enquanto as mulheres lutam continuamente pela sobrevivência. A protagonista, Tess (interpretada por Georgina Campbell), chega a Brightmoor, em Detroit, para uma entrevista de emprego. Em uma noite chuvosa, o bairro não parece acolhedor. Tess encontra dificuldades ao chegar à sua hospedagem do Airbnb, sem conseguir localizar as chaves e sem resposta dos responsáveis. A tensão aumenta quando ela percebe uma luz acesa dentro da casa. Ao tocar a campainha, é recebida por Keith (Bill Skarsgard), outro hóspede, que lhe permite entrar e ocupar o único quarto disponível. Apesar das suspeitas iniciais, Keith conquista a confiança de Tess após uma conversa amigável.

Durante a noite, a porta do quarto de Tess se abre sozinha e ela ouve barulhos estranhos na sala. Keith, aparentemente tendo um pesadelo no sofá, assusta-se ao ser acordado por Tess. A situação cria uma atmosfera de medo e desconfiança, amplificada pelas sombras nas paredes que sugerem algo sinistro à espreita.

No dia seguinte, Tess percebe que o bairro está praticamente abandonado e parece perigoso, com casas destruídas e pichadas. Mesmo assim, ela decide permanecer na casa, desenvolvendo uma atração por Keith. Explorando o porão, Tess encontra um quarto sujo, com uma cama e uma câmera, mas a porta do porão se fecha, deixando-a presa. Ela precisa esperar que Keith a liberte. Contando a ele sobre a descoberta perturbadora, Keith decide investigar, mas acaba desaparecendo.

O porão da casa esconde mais segredos: um corredor escuro e assustador. Embora relutante, Tess acaba seguindo em busca de Keith após ouvir seus gritos de socorro. Após uma cena assustadora, o filme corta para AJ (Justin Long), o proprietário da casa e um artista acusado de assédio sexual. Ao voltar para casa, AJ encontra os pertences de Tess e Keith intocados, mas decide ignorar a situação e seguir sua rotina. Eventualmente, ele é atraído para o porão, onde descobre os segredos macabros do imóvel.

O filme revela um monstro no porão: uma mulher deformada e perturbada que deseja apenas ter um filho para cuidar. A narrativa explora a história desta personagem sombria, revelando como ela chegou a essa condição.

“Noites Brutais”, disponível na Netflix, pode não ter executado todas as suas ideias da maneira mais eficaz, mas o roteiro de Cregger possui um potencial notável. Este filme de terror mantém a tensão constante, deixando os espectadores angustiados do início ao fim, ao mesmo tempo em que oferece reflexões sobre a violência contra as mulheres e a hostilidade do mundo em que vivemos.

Filme: Noites Brutais

Direção: Zach Cregger

Ano: 2022

Gênero: Terror/Mistério/Suspense

Nota: 8/10