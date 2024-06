Épico vencedor do Cannes, com Nicole Kidman, está na Netflix

Sofia Coppola dirige “O Estranho que Nós Amamos”, na Netflix, com uma habilidade que revela a complexidade da natureza humana, especialmente a feminina. A história de John McBurney, um cabo do Exército da União ferido durante a Guerra Civil Americana e que deserta de seu regimento, é central na trama. Coppola adapta o romance “The Beguiled” de Thomas P. Cullinan, suavizando alguns aspectos da história original, mas mantendo a essência moralmente ambígua dos personagens, algo também presente na versão de 1971 de Don Siegel.

A narrativa se desenrola na Virgínia de 1864, quando Amy, uma jovem interna de um internato feminino, encontra McBurney à beira da morte e o leva para a instituição. A interação entre Amy, interpretada por Oona Laurence, e McBurney, vivido por Colin Farrell, é emocionalmente carregada. A fotografia de Philippe Le Sourd, com seu uso meticuloso de luz e sombra, adiciona uma profundidade visual à cena, destacando a luta pela sobrevivência de McBurney. Exausto, ele desaba aos pés de Martha Farnsworth, a tutora do internato, interpretada por Nicole Kidman, que é chamada às pressas pela jovem Amy.

Nicole Kidman entrega uma performance que explora as muitas camadas de sua personagem, combinando aspectos de Grace Margaret Mulligan de “Os Outros” e Grace Stewart de “Dogville”. Kirsten Dunst, uma colaboradora frequente de Coppola, interpreta Edwina, uma presença luminosa no ambiente sombrio do internato. Edwina, inicialmente relutante em aceitar McBurney, acaba por disputar sua atenção com Alicia, interpretada por Elle Fanning, que traz um ar de sedução juvenil à trama.

Coppola enfatiza a ambiguidade moral dos personagens, criando uma atmosfera de tragédia romântica. A reviravolta final do filme revela as contradições profundas de cada personagem, levando o público a refletir sobre a natureza humana. A solução encontrada por Farnsworth para se livrar de McBurney, embora chocante, parece inevitável dentro do contexto da história.

Filme: O Estranho que Nós Amamos

Direção: Sofia Coppola

Ano: 2017

Gêneros: Drama/Suspense

Nota: 9/10