Último dia para assistir na Netflix: a tocante história de empatia e ternura que vai te fazer rir e chorar

É quase impossível resistir ao charme de um filme protagonizado por um cachorro. Esses filmes geralmente evocam sorrisos, memórias e, por vezes, lágrimas. Quem nunca teve um animal de estimação marcante na vida que atire a primeira pedra. Companheiros fiéis e alegres, os pets são verdadeiras fontes de felicidade diária. Em “Quatro Vidas de um Cachorro”, a narrativa gira em torno de um cão que reencarna várias vezes, mas é sua vida como Bailey que o leva de volta ao seu primeiro dono, Ethan.

Vamos ao início. O cachorrinho, cuja voz é de Josh Gad, começa como um filhote de rua. Depois de algumas semanas de brincadeiras e cavar buracos em um terreno abandonado, ele é capturado pela carrocinha. Poderia ser o fim, mas ele renasce como um red retriever em um canil.

Durante a visita de um cliente, o filhote escapa, mas é capturado por dois homens estranhos que planejam vendê-lo. No entanto, acabam o deixando preso em uma caminhonete sem água, e ele quase morre desidratado. Felizmente, Ethan (Bryce Gheisar), um garoto gentil, e sua mãe (Juliet Rylance) o encontram.

Eles resgatam o filhote, o adotam e o nomeiam Bailey. Bailey acompanha Ethan em toda sua infância e adolescência como um parceiro leal. Quando Ethan (K.J. Apa), agora adulto, parte para a faculdade, Bailey se sente solitário, e sua idade começa a pesar. Sua vida parece chegar ao fim de mais um ciclo.

Bailey renasce como Ellie, uma pastora alemã treinada na polícia. Sua vida é agitada, sem muito tempo para brincadeiras, focada em missões ao lado do policial Carlos (John Ortiz). Durante uma dessas missões, Ellie é baleada e morre. Mas a jornada de Bailey ainda não acaba.

Ele volta como Tino, um pequeno cão com orelhas grandes, adotado por uma universitária que o alimenta com petiscos pouco saudáveis, mas o ama profundamente. Tino envelhece com ela e acompanha sua vida até morrer novamente, renascendo como um São Bernardo que acaba em um bairro pobre, com pessoas de caráter duvidoso.

Abandonado, ele segue um cheiro familiar e chega à fazenda onde morou com Ethan antes de ele ir para a faculdade. Bailey reconhece Ethan e corre até ele. Embora Ethan não reconheça o cão de imediato, ele o acolhe.

Graças a Bailey, Ethan revive experiências que não pôde desfrutar no passado, incluindo reencontrar um amor antigo, Hannah (Britt Robertson e Peggy Lipton). Bailey tenta provar a Ethan que é o mesmo cachorro de sua infância, traçando planos para convencê-lo.

As várias vidas de Bailey, cheias de momentos felizes e tristes, emocionam ao mostrar a trajetória de um cão em busca de seu verdadeiro dono. As cenas tocam o coração, embaladas pela trilha sonora de Rachel Portman e a cinematografia de Terry Stacey.

Dirigido por Lasse Hallström, o filme desperta memórias nostálgicas e sentimentos familiares, transportando-nos de volta à infância. Para os amantes de animais, este filme certamente provocará emoções fortes e lágrimas.

Filmes: Quatro Vidas de um Cachorro

Direção: Lasse Hallström

Ano: 2017

Gênero: Drama/Aventura/Família

Nota: 7/10