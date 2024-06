Último dia para assistir na Netflix o filme ganhador do Oscar, considerado por George Clooney como o melhor de sua carreira

O Havaí, frequentemente idealizado como um paraíso, revela uma realidade bem diferente para quem vive ali. Os moradores enfrentam desilusões amorosas, doenças, solidão e morte, experiências muitas vezes desconhecidas pelo resto do mundo. No filme “Os Descendentes,” dirigido por Alexander Payne, essa realidade é explorada de forma autêntica e sensível, sem recorrer a soluções fáceis ou clichês, o que o torna uma obra única no cinema atual.

Adaptando o romance homônimo de Kaui Hart Hemmings, publicado em 2007, Payne equilibra magistralmente cenas de grande impacto emocional com momentos de humor que variam entre o inocente e o mórbido. O elenco, guiado por um roteiro coescrito por Payne, Nat Faxon e Jim Rash, atua com precisão, contribuindo para uma narrativa coesa e envolvente. Matt King, interpretado por George Clooney, é um descendente de uma família nativa e americana que acumulou riqueza e terras no Havaí desde 1860. Um dos conflitos centrais da história envolve uma vasta área de mata virgem em Kauai, que Matt deve decidir se vende para incorporadoras ávidas por construir resorts e condomínios de luxo.

O drama se intensifica quando Elizabeth, esposa de Matt, sofre um acidente aquático, resultando em um coma prolongado. Patricia Hastie, em uma atuação comovente, retrata Elizabeth de maneira fantasmagórica, com uma palidez marcante e um tubo na traqueia. Enquanto Matt lida com os negócios da família, ele também enfrenta dificuldades na educação de sua filha caçula, Scottie, interpretada por Amara Miller. A situação o leva a buscar Alexandra, sua filha mais velha, interpretada por Shailene Woodley, em um internato. A revelação do adultério de Elizabeth torna-se um golpe devastador para Matt, influenciando suas decisões finais.

George Clooney entrega uma de suas performances mais introspectivas, com Payne infundindo em seu personagem a sensação de ser um barco à deriva, perturbado por questões não resolvidas. Clooney transmite a ideia central do filme: a urgência de tomar decisões difíceis, que podem causar sofrimento às pessoas que amamos, muitas vezes sem que elas percebam.

Embora “Os Descendentes” possa não ser um filme arrebatador devido à imagem preconcebida que o público tem de Clooney, o longa convida a uma reflexão sincera. Quando Matt, Alexandra e Scottie se reúnem no sofá, perdidos em seus próprios pensamentos, a cena captura a essência do filme: a complexidade das relações familiares e a busca por redenção em meio ao caos.

Filme: Os Descendentes

Direção: Alexander Payne

Ano: 2011

Gêneros: Drama/Comédia

Nota: 8/10