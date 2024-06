Bobinho e fofinho, filme na Netflix vai deixar seu dia mais leve

Patricia Font apresenta “Uma Parede Entre Nós”, um encantador romance que mistura elementos de “Medianeras” e “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” para criar uma fábula moderna sobre os relacionamentos. Este filme, estrelado por Aitana Ocaña e Fernando Gullar nos papéis de Valentina e David, explora a dinâmica de um casal que raramente se vê, mas cuja conexão é palpável.

Adaptado do romance francês “Um Amor Inesperado” de Clovis Cornillac, a versão espanhola moderniza a narrativa, incorporando uma juventude vibrante. Valentina, uma jovem pianista, está tentando se reerguer após o fim de um relacionamento com Óscar (Miguel Ángel Muñoz), um maestro mais velho. Valentina, influenciada e dominada por Óscar, encontra apoio em sua prima Carmem (Natalia Rodríguez), que a ajuda a recomeçar em um novo apartamento e com um novo emprego em uma cafeteria.

Logo após se mudar, Valentina descobre que as paredes finas de seu apartamento permitem que todos os sons do vizinho, David, sejam ouvidos claramente. David, um engenheiro recluso e avesso à socialização após um trauma, encontra sua paz perturbada pelo piano de Valentina. Inicialmente, a tensão cresce entre eles devido ao barulho, mas com o tempo, a relação se suaviza conforme negociam horários para praticar e descansar.

David, que há três anos evita interações sociais, começa a se abrir através das conversas que compartilha com Valentina através da parede. Essa comunicação, apesar de não visual, permite que ambos se conheçam profundamente, desafiando o isolamento que David se impôs e ajudando Valentina a se libertar das restrições que Óscar lhe impôs.

Conforme a amizade se desenvolve, David encontra a confiança para sair de sua concha, enquanto Valentina se torna mais independente, redescobrindo sua paixão pela música e a vida. A conexão deles, formada através da parede que os separa, transcende a simples proximidade física, abordando temas sobre como os relacionamentos podem se formar e florescer mesmo sem encontros face a face.

Apesar de “Uma Parede Entre Nós”, na Netflix, ser uma fábula que não se aprofunda totalmente na complexidade dos personagens, Patricia Font consegue evocar reflexões sobre a natureza dos relacionamentos virtuais e modernos. A história convida o público a pensar sobre como nos conectamos com outros através das redes sociais e sobre as novas formas de romance que dispensam a proximidade física.

Font utiliza estereótipos nostálgicos dos anos 1980 para construir seu protagonista David, lembrando figuras icônicas de filmes como “Mulher Nota 1000” e “Namorada de Aluguel”, além de referências visuais do videoclipe “Hole in My Soul” do Aerosmith, criando um filme que é tanto uma homenagem ao passado quanto uma exploração das relações contemporâneas.

Filme: Uma Parede entre Nós

Direção: Patricia Font

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance/Drama

Nota: 8/10