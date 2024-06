Candidato a hit de 2024, filme de ação da Netflix lidera audiência global pela segunda semana em 93 países

A história da humanidade é marcada por conflitos. Querendo ou não, as guerras moldaram o mundo que conhecemos hoje. Declarar guerra não é uma decisão tomada de ânimo leve, mas muitas vezes é vista como a única saída para evitar a desonra. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial, afirmou que a desonra consome uma nação que não luta por suas causas justas. Por mais cruel que pareça, a guerra exerce um fascínio sobre muitos, e esse é um problema significativo.

No filme “Alerta de Risco”, a guerra é o elemento vital para a personagem Parker, uma anti-heroína viciada em adrenalina, que acredita só poder viver em meio a conflitos. Interpretada por Jessica Alba, Parker é uma guerreira cheia de traumas, buscando desesperadamente por um refúgio seguro. Sua vida toma um rumo inesperado quando uma crise pessoal a atinge de surpresa, levando-a a repensar seu caminho. No primeiro filme em inglês da diretora indonésia Mouly Surya, há uma exploração profunda das emoções complexas de Parker, apesar do roteiro de John Brancato, Josh Olson e Halley Wegryn Gross ser cheio de lacunas e repetitivas análises sobre a natureza da protagonista, revelando que ela está longe de ser um modelo de virtude.

“Alerta de Risco” é um filme caótico, sem uma estrutura clara. A personagem de Alba, Parker, é levada a refletir sobre a brevidade da vida e a possível futilidade de suas ações durante sua missão no deserto sírio. Antes de completar sua missão, ela recebe a notícia da morte de seu pai, um dono de bar em sua cidade natal, e incapaz de manter a frieza necessária para seu trabalho, é dispensada.

Surya introduz um segredo envolvendo o pai falecido e uma mina na qual ele tinha participação, tentando adicionar um tom quase filosófico ao filme. Ela se aprofunda em temas como as complexas relações entre pais e filhos e as dificuldades geracionais, onde os mais velhos frequentemente discordam das escolhas dos mais jovens. Esse abismo de tempo e intenção entre pessoas que se amam, mas veem o mundo de formas opostas, traz à tona desdobramentos dramáticos de questões que poderiam parecer banais para olhos insensíveis.

No entanto, a diretora retorna rapidamente às cenas de ação, onde Alba brilha, relembrando seus papéis em “Assassinos Anônimos” (2019) e como a Mulher Invisível em “Quarteto Fantástico” (2005) e “Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado” (2007). Embora essas cenas de ação sejam competentes, elas não são suficientes para compensar as falhas do filme.

Filme: Alerta de Risco

Direção: Mouly Surya

Ano: 2024

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 7/10