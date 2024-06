Último dia na Netflix: ação alucinante com Jason Statham e roteiro de Sylvester Stallone

A relevância de figuras como Sylvester Stallone no cenário cinematográfico é um tema que gera debates acalorados. De um lado, há os que veem sua contribuição como essencial, enquanto outros consideram sua influência nociva. Os jovens dos anos 80, por exemplo, foram fortemente impactados pelos filmes de Rambo, com suas significações mais profundas sendo compreendidas apenas anos depois. “Rambo” moldou gerações inteiras de rapazes não apenas nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Contudo, há um momento em que a realidade impõe sua vontade, e o tempo exige que se reconheça a necessidade de passar o bastão.

No filme “Linha de Frente”, dirigido por Gary Fleder, Stallone mostra suas habilidades como um profissional versátil, migrando dos holofotes para os bastidores do cinema. Essa mudança demonstra a maturidade e confiança de um artista seguro de si. Muitos críticos, no entanto, têm uma postura avessa a tudo o que Stallone representa, associando sua imagem a uma indústria hollywoodiana superficial, repleta de personagens musculosos que resolvem tudo na base da força bruta.

Essa aversão, no entanto, é um erro de julgamento que priva esses críticos de apreciar novos olhares sobre a arte de fazer cinema. Filmes como os de Stallone oferecem uma diversão única, tocando o espectador de maneira íntima e explorando as complexas nuances entre virtude e vício, civilização e selvageria. A análise das manifestações artísticas de uma sociedade revela muito sobre sua essência, e é nesse ponto que Stallone deixa sua marca, desafiando as convenções com seu estilo inconfundível.

A trama de “Linha de Frente” é baseada no romance policial “Homefront” de Chuck Logan, e apesar de algumas semelhanças com trabalhos de Clint Eastwood, especialmente na figura do anti-herói Phil Broker interpretado por Jason Statham, o filme transcende a mera adaptação. Statham interpreta um ex-policial que, atormentado pela morte da esposa, busca uma vida pacata para proteger sua filha, Maddy, interpretada por Izabela Vidovic.

A parceria entre Statham e Vidovic é um dos pontos altos do filme, trazendo uma dinâmica autêntica e envolvente. James Franco também contribui com uma performance notável como o vilão Gator Bodine, adicionando uma camada extra de carisma ao elenco. Em suma, “Linha de Frente” exemplifica como a evolução de Stallone no cinema pode oferecer novas perspectivas, agradando tanto aos fãs quanto aos críticos mais atentos.

Filme: Linha de Frente

Direção: Gary Fleder

Ano: 2013

Gêneros: Ação/Thriller

Nota: 8/10