Filme sobre solidão, amadurecimento e redenção na Netflix vai fazer você enxergar a vida com outros olhos

A sabedoria popular, com sua profunda perspicácia, afirma que enquanto o homem inteligente aprende com seus próprios erros, os sábios aprendem com os erros alheios. Filmes inspirados em eventos reais frequentemente oferecem lições valiosas para ambos os tipos de indivíduos. “I Can Only Imagine” narra uma história de tragédia familiar que, quinze anos depois, levou a banda cristã MercyMe a alcançar um enorme sucesso com um disco triplo de platina.

Os cineastas Jon e Andrew Erwin, que se especializam em narrativas emocionantes sobre pessoas comuns que superam grandes adversidades, retratam a trajetória de Bart Millard desde uma infância repleta de abusos e solidão até se tornar uma estrela no mundo da música gospel. O filme é baseado na canção homônima que se tornou um marco em sua carreira. Junto com o co-roteirista Brent McCorkle, Millard compartilha os momentos mais sombrios e os desafios que enfrentou, criando uma narrativa poderosa sobre perseverança, fé e superação, mas também explorando sentimentos de raiva e ressentimento que tornam sua história ainda mais cativante para o público.

A história de Millard é uma entre muitas sobre indivíduos que enfrentam profundas inadequações e dificuldades em se ajustar ao mundo ao seu redor. Essas histórias refletem a luta humana universal contra adversidades que, em diferentes graus, todos enfrentamos ao longo da vida. Estamos todos interconectados, e essa interdependência pode nos lançar em situações desafiadoras que parecem fora de nosso controle.

O sentimento de fracasso pode ser devastador, corroendo o espírito humano. No entanto, para alguns, as decepções constantes podem levar a uma aceitação apática, como se a vida estivesse paralisada permanentemente. Mas o destino, com suas reviravoltas inesperadas, muitas vezes traz surpresas que mudam completamente o rumo de nossas vidas.

O elenco de “I Can Only Imagine” desempenha um papel crucial no sucesso do filme. Os diretores situam a narrativa em 1985, em Greenville, Texas, onde o jovem Bart, interpretado por Brody Rose, começa a trabalhar no jardim de uma vizinha idosa para ganhar algum dinheiro. Esse início estabelece o cenário para a dolorosa jornada de Millard, que retorna de um acampamento cristão para adolescentes para descobrir que sua mãe, cansada dos abusos do marido, havia partido.

Os diretores exploram detalhadamente o impacto devastador de Arthur Wesley Millard Jr. na vida de sua família. À medida que a narrativa avança, a atuação de John Michael Finley como o adulto Bart Millard conduz a história até sua conclusão emocionante, destacando a reconciliação com seu pai antes de sua morte. A canção “I Can Only Imagine”, gravada em 1999, marca o ponto culminante dessa jornada de redenção e sucesso, ressaltando as complexas emoções de um homem que finalmente encontra paz com seu passado.

Através de uma narrativa bem construída e performances impactantes, “I Can Only Imagine” oferece uma visão profunda das lutas pessoais e da eventual superação, proporcionando uma experiência cinematográfica tocante e inspiradora.

Filme: I Can Only Imagine

Direção: Jon e Andrew Erwin

Ano: 2018

Gênero: Drama

Nota: 8/10