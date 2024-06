Baseado em série que vendeu mais de 100 milhões de cópias, filme de ação com Tom Cruise volta à Netflix

Segundo filme da franquia, “Jack Reacher: Sem Retorno” faturou 100 milhões de dólares nas bilheteiras mundiais com apenas duas semanas em exibição nos cinemas. O longa bem-sucedido de ação é baseado no livro publicado em 2013, “Never Go Back”, de Lee Child, que é o oitavo da série de livros de seu personagem Jack Reacher. Embora seja uma sequência de “Jack Reacher: O Último Tiro”, a ordem do livro que inspirou o primeiro filme é posterior, indicando que não precisamente as histórias são contadas linearmente na cinematografia.

Um ícone dos filmes de ação, que já interpretou Maverick de “Top Gun”, Ethan Hunt de “Missão Impossível”, Cage de “No Limite do Amanhã” e Jack de “Oblivion”, Tom Cruise é conhecido por não gastar dublês em suas cenas mais ousadas e perigosas, mesmo no auge de seus 60 anos. Cobie Smulders, que interpreta neste filme sua parceira de fuga e interesse romântico, a major Susan Turner, teve que se preparar e pegar aulas de artes marciais para acompanhar o ritmo de Cruise para as cenas de lutas.

No enredo, Turner é destituída de seu cargo e presa após investigar o desaparecimento de armas do exército dos Estados Unidos no Afeganistão. Dois militares que foram enviados até lá para auxiliá-la foram mortos e, também, o advogado que defende ela no caso. Claramente, membros do alto escalão militar não quer que a situação seja descoberta. Ao perceber que a major está em apuros, Jack Reacher, que tem interesse romântico por ela, decide ajudá-la. Após uma fuga cinematográfica da prisão, eles se tornam procurados da Justiça e inimigos de Estado. Enquanto fogem, precisam também encontrar uma forma de desmascarar o crime no dentro do próprio exército.

Mas algo de inesperado acontece para Reacher. No meio de tudo isso, ele descobre que pode ter uma filha, a adolescente rebelde e com habilidades para espionagem, Samantha (Danika Yarosh), que vive de lar em lar adotivo, enquanto sua mãe, uma ex-prostituta viciada, está presa. Reacher, Turner e Samantha unem forças para sobreviver ao The Hunter, um assassino sanguinário que, para capturá-los, deixa um rastro de destruição e morte.

Com um roteiro contundente, cenas explosivas, lutas e muita ação, tudo na mais alta qualidade que Hollywood e a Paramount podem oferecer, “Jack Reacher: Sem Retorno” prova que Tom Cruise é especialista em escolher personagens para bons filmes de ação, que cativam os espectadores, oferecem risadas, romances e muita adrenalina. Com cenas inebriantes de perseguições acirradas, tensão e disputas, não apenas físicas mas estratégicas, o espectador pode esperar duas horas de puro entretenimento. O filme é dirigido pelo premiado cineasta Edward Zwick, que ganhou Oscar por “Shakespeare Apaixonado” e disputou a estatueta também por “Traffic”. Com Cruise, trabalhou em “O Último Samurai” e tem no currículo outros sucessos, como “Lendas da Paixão”, “Nova York Sitiada”, “Diamante de Sangue”, “Amor e Outras Drogas” e “O Dono do Jogo”.

Filme: Jack Reacher: Sem Retorno

Direção: Edward Zwick

Ano: 2016

Gênero: Ação

Nota: 8/10