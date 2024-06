Imperdível na Netflix: Charlize Theron e Patrick Wilson em uma comédia dramática perfeita para o fim de semana

Compreender plenamente quem somos pode ser um processo longo e complexo. Mavis Gary, a personagem central de “Jovens Adultos”, ainda não se deu conta disso — ou finge não saber —, o que acrescenta uma camada de ironia ao filme dirigido por Jason Reitman, um dos diretores mais destacados da nova geração em Hollywood. Este filme se destaca especialmente pela atuação de Charlize Theron, que interpreta uma ex-rainha do baile do ensino médio em Mercury, Minnesota. Mavis deixou sua cidade natal em busca de oportunidades em Minneapolis, onde conseguiu relativo sucesso como roteirista de televisão e escritora de romances voltados para jovens adultos, leitores entre 18 e 25 anos. Contudo, apesar de sua beleza e conquistas, ela está profundamente infeliz.

Esta é a segunda colaboração entre Reitman e a roteirista Diablo Cody, que conquistaram grande sucesso com “Juno” (2007). Desta vez, eles exploram as complexidades de uma mulher com uma “bagagem” considerável, diferentemente da adolescente Juno, interpretada por Ellen Page (agora Elliot Page após a redesignação de gênero). Enquanto Juno tinha uma rede de apoio para ajudá-la a enfrentar seus problemas, Mavis está presa em uma solidão paralisante. Após receber por e-mail uma foto da filha recém-nascida de um ex-namorado, Mavis decide retornar a Mercury, movida por uma mistura de nostalgia e ressentimento.

A tristeza de Mavis é tolerável para ela mesma, mas a felicidade alheia, exibida com tanta naturalidade, a incomoda profundamente. Enfrentar o fim da juventude é uma vitória repleta de sacrifícios e renúncias, desafios que nem todos estão dispostos a encarar. Para Mavis, a vida parece um jogo cruel, repleto de eventos inesperados e trágicos que surgem com a sutileza de uma doença devastadora ou com a força de um golpe repentino, derrubando qualquer um que se interponha.

A rotina de Mavis é desanimadora: ela sai da cama com dificuldade, escova os dentes, não penteia o cabelo, bebe Coca-Cola zero direto da garrafa — sua principal fonte de alimento —, alimenta sua cadela Dolce e tenta escrever os capítulos finais da série para a qual trabalha, sem saber que este trabalho também está por terminar. Seu apartamento é um caos, e Dolce passa tanto tempo confinada na varanda que late sem parar. Na tela do computador, a imagem da bebê de gorro rosa permanece, um lembrete constante da vida que Mavis deixou para trás.

Mavis percebe que ainda faz parte da lista de e-mails dos colegas de escola, o que explica a notícia que recebeu. Theron interpreta Mavis com uma profundidade que revela os traços de um psicopata, similar ao que fez em “Monster — Desejo Assassino” (2003), de Patty Jenkins. É fácil acreditar que Mavis ainda nutre sentimentos por Buddy Slade, o ex-jogador de futebol e agora respeitável chefe de família, interpretado por Patrick Wilson.

A visita de Mavis a Mercury é desastrosa, mas traz revelações importantes. Ela finalmente aceita que não há mais nada entre ela e Buddy, mas é o encontro com Matt Freehauf, interpretado por Patton Oswalt, que sustenta boa parte da narrativa. Matt, um nerd fora dos padrões, funciona como um anjo torto, tentando salvar Mavis de si mesma. Este encontro não se transforma em um novo romance, mas inaugura o começo de uma grande amizade, um vínculo que promete trazer uma nova perspectiva à vida de Mavis.

Filme: Jovens Adultos

Direção: Jason Reitman

Ano: 2011

Gêneros: Comédia/Thriller

Nota: 9/10