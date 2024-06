Thriller de ação na Netflix inspirado na filosofia de Michel Foucault vai te fazer se segurar no sofá

O filme “Onde Está Segunda?”, dirigido por Tommy Wirkola em 2017, é ambientado em um futuro distópico marcado por uma explosão populacional global. Com o planeta exaurido pela superpopulação, o governo institui a Lei da Alocação Infantil, permitindo apenas um filho por família. Aqueles que são pegos escondendo crianças adicionais enfrentam a suposta hibernação dos infratores em câmaras especiais, aguardando um futuro incerto.

Terrence Settman (Willem Dafoe) encontra-se responsável por suas sete netas idênticas (todas interpretadas por Noomi Rapace), nascidas após a morte da mãe durante o parto. Para evitar a captura pelo governo, ele nomeia cada uma das meninas com um dia da semana e elas compartilham uma única identidade, saindo de casa apenas no dia correspondente ao seu nome.

Trinta anos se passam, e quando Segunda não retorna para casa, as irmãs iniciam uma investigação sobre seu paradeiro. Ao descobrirem que o governo as identificou, elas elaboram um plano arriscado para resgatar a irmã e garantir sua própria sobrevivência.

Gravado inteiramente na Romênia, o filme teve seu roteiro adaptado a pedido de Wirkola para que Noomi Rapace interpretasse os papéis originalmente escritos para um protagonista masculino.

A Lei da Alocação Infantil no filme, embora fictícia, evoca a real política do filho único da China, que durou 35 anos e violou os Direitos Humanos de muitas famílias. “Onde Está Segunda?” ressoa como um episódio de Black Mirror, apresentando um vislumbre inquietante de um futuro possível e plausível, dada a crescente preocupação com a sustentabilidade do planeta.

Apesar das personalidades distintas das irmãs serem sugeridas através de características como os estilos de cabelo, que refletem traços como introspecção, extroversão, coragem e diligência acadêmica, o filme carece de tempo suficiente para desenvolver cada personagem em profundidade. Noomi Rapace oferece atuações impressionantes em breves momentos, mas a limitação temporal impede uma exploração mais rica das nuances de cada irmã.

Enquanto isso, o público é brindado com cenas de ação envolventes nas quais as irmãs lutam contra a captura e a hibernação forçada pelo governo liderado por Nicolette Cayman (Glenn Close). O roteiro, inteligente e provocador, levanta questões sobre o uso dos recursos naturais e a forma como a humanidade pode enfrentar um futuro incerto.

“Onde Está Segunda?”, na Netflix, não apenas entretém, mas também provoca reflexões profundas sobre a sustentabilidade e as implicações éticas de políticas de controle populacional. A narrativa, apoiada por uma performance poderosa de Rapace e uma direção sólida de Wirkola, oferece uma experiência cinematográfica que desafia as convenções do gênero distópico e estimula o público a considerar os impactos de nossas ações no planeta.

Título: Onde Está Segunda?

Direção: Tommy Wirkola

Ano: 2017

Gênero: Ficção-Científica / Ação

Nota: 7/10