Ouro escondido no Prime Video, thriller de ação dinamarquês, com Mads Mikkelsen, concorreu a 34 prêmios e está no Prime Video

“Riders of Justice” (em português, “Cavaleiros da Justiça”) é um filme dinamarquês de 2020 dirigido por Anders Thomas Jensen, disponível no Prime Video. A trama traz Mads Mikkelsen no papel de Markus, um militar que está fora em uma missão quando ocorre uma tragédia no metrô em que sua esposa e filha estavam. A esposa morre no acidente e a filha sobrevive, levando Markus a retornar para cuidar da adolescente.

Dentro desse mesmo acidente de metrô, encontramos Otto, um matemático especializado em estatísticas, que começa a acreditar que o acidente foi planejado. Ao calcular coincidências e interligações percebidas antes do evento, Otto conclui que não foi um simples acaso. Ele então convoca seus amigos, Lennart, também matemático, e Emmenthaler, especialista em informática. Juntos, eles investigam as coincidências percebidas por Otto e constroem uma teoria coerente.

O acidente também envolveu o irmão de um criminoso líder de uma gangue chamada “Cavaleiros da Justiça”, que seria julgado pouco antes do incidente. O advogado e o irmão do criminoso, que era engenheiro de linhas de metrô, também estavam no trem. Acreditando que tudo foi orquestrado, Otto, Lennart e Emmenthaler procuram Markus e revelam que o acidente não foi fortuito, mas planejado, e que a morte da esposa de Markus foi um efeito colateral.

Markus, então, vê na vingança um propósito para lidar com sua dor. Juntos, eles formam um grupo para investigar e se vingar dos responsáveis pelo acidente.

Segundo o diretor Anders Thomas Jensen, o filme aborda a busca por um sentido na vida. Em vez de cuidar da filha, Markus escolhe buscar vingança pela morte da esposa. Cada personagem tem sua própria experiência de trauma, que explica sua busca por significado.

O filme mistura elementos de comédia e western, apesar de ser essencialmente um drama. Temos quatro homens — três nerds e um durão, Markus — unidos contra uma gangue criminosa, e é claro que isso não sai barato.

O filme também se centra na relação entre essas pessoas socialmente rejeitadas. Markus, por não saber lidar com pessoas e por ter perdido a noção de como demonstrar sensibilidade, e os outros, por serem nerds que sempre sofreram bullying e preconceito. Apesar de extremamente inteligentes, eles são muito infantis. Juntos, criam uma camaradagem, e esses momentos proporcionam um alívio cômico ao filme. A amizade que encontram uns nos outros é retratada de forma leve e bem-humorada.

Na busca por vingança, o filme questiona se essa jornada realmente vale a pena e o que se aprende com essa empreitada maluca. Acabamos recebendo uma lição de vida junto com os personagens.

O filme é dos mesmos produtores de “Druk — Mais Uma Rodada”. Mads Mikkelsen, estrela de ambos os filmes, é comparado a Ricardo Darín na Dinamarca, sendo protagonista em muitos dos melhores filmes do país e também participando de diversas produções hollywoodianas.

“Riders of Justice” é um filme que, através de sua trama envolvente e personagens complexos, convida o espectador a refletir sobre a dor, a vingança, e a busca por um propósito na vida. A combinação de drama, comédia e ação resulta em uma obra multifacetada e cativante.