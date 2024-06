Prepare-se para não piscar: filme na Netflix de tirar o fôlego vai deixar você na ponta da cadeira

Desde a trilha sonora envolvente de Walter Mair, “Tubarão: Mar de Sangue” evoca memórias daquele filme clássico sobre uma criatura marinha predadora, aprimorando sua investida contra a humanidade ao longo de milhões de anos. Qualquer narrativa que retrate um monstro subaquático atacando banhistas e pescadores deve, inevitavelmente, prestar homenagem a “Tubarão” (1975), onde Steven Spielberg teceu metáforas brilhantes sobre o descuido humano com o meio ambiente. Em certa medida, o trabalho de James Nunn segue a mesma linha.

Neste filme, muitas das questões exploradas por Spielberg são revisitadas — mesmo com toda a loucura que uma trama dessas acarreta. Porém, a abordagem de Nunn, marcada por uma originalidade perspicaz, evita o óbvio e desbrava um novo território. O diretor critica a juventude despreocupada e inconsequente, castigando-a de maneira contundente, incluindo a heroína apaixonante da história.

Tal como em “Tubarão”, um grupo de turistas invade uma pacífica estância balneária no litoral mexicano. Uma festa na praia reúne pessoas como Greg, Tyler, Tom, a namorada Nat, e Milly, todos bastante animados. Desde o primeiro encontro, o roteiro de Nick Saltrese começa a delinear um minissuspense bem construído que se desenvolve posteriormente com o tema central em pleno andamento. Tom, interpretado por Jack Trueman, parece amar Nat, a heroína sofredora de Holly Earl, mas se diverte mais com Milly, a melhor amiga de Nat, papel de Catherine Hannay. Malachi Pullar-Latchman e Thomas Flynn têm papéis menores, servindo como mártires quando a situação se torna caótica.

No dia seguinte, o grupo volta à praia ainda se recuperando da bebedeira, avista dois jet skis ancorados e decide arrombar a cabine para pegar as chaves e roubá-los. Todos sabem o que está por vir, mas Nunn, um mestre em criar tensão, retarda a violência de maneira precisa, liberando-a de uma vez só em uma carnificina gradual e assustadora.

No meio da carnificina patrocinada pelo tubarão, o diretor encontra espaço para um triângulo amoroso instigante, com um rápido jogo de intrigas entre Nat, Milly — que é devorada pelo predador — e Tom, que se sacrifica por sua possível ex-namorada. O desfecho, sem grandes exageros, é a melhor parte, com a vitória da heroína sobre seu inimigo e suas fileiras de dentes mortais.

Filme: Tubarão: Mar de Sangue

Direção: James Nunn

Ano: 2022

Gêneros: Terror/Drama

Nota: 9/10