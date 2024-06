Comédia romântica mais que fofinha para você assistir com seu amor, no Prime Video

Baseado no romance homônimo de Sally Thorne, “O Jogo do Amor — Ódio” é uma comédia romântica dirigida por Peter Hutchings e roteirizada por Christina Mengert. Lançado em 2021, o filme centra-se em dois assistentes de CEOs de uma editora que não se suportam e vivem em constante conflito. Lucy Hutton (Lucy Hale) é desorganizada e competitiva, apaixonada por livros desde a infância e determinada a avançar em sua carreira. Do outro lado, Joshua Templeman (Austin Stowell) é igualmente competitivo, detalhista, adora corrigir os erros gramaticais de Lucy, é meticuloso e comprometido. Seus chefes vinham de editoras distintas de Nova York que se fundiram, forçando-os a coexistir e competir por promoções.

Todas as noites, Lucy escreve fanfics sobre os “Smurfs” em um fórum online. Um dia, ela tem um sonho erótico com Joshua e começa a suspeitar que ele está tentando invadir sua mente. Lucy decide contra-atacar, vestindo um atraente vestido de veludo preto para seduzi-lo no trabalho. Além disso, ela arma um encontro falso para despertar ciúmes em Joshua com Danny (Damon Duanno), um nerd do departamento de design.

Após um dia de trabalho, Lucy e Joshua se encontram no elevador e acabam se beijando apaixonadamente. Com chuva do lado de fora, Joshua oferece uma carona para Lucy até seu encontro. No dia seguinte, Lucy recebe um buquê de flores e presume que foi de Danny, com quem descobriu ter afinidades. Quando um projeto seu é rejeitado enquanto o de Joshua é aprovado, Lucy decide enfrentá-lo durante uma atividade de pinball com a equipe. No calor da competição, Lucy passa mal e vomita na roupa de Joshua, revelando que estava com febre alta.

Joshua leva Lucy para casa e chama seu irmão médico, Jaf (David Ebert), para examiná-la. Lucy ouve os dois discutindo sobre Joshua ainda não ter confirmado presença no casamento do irmão, revelando uma relação competitiva que se estende além do campo profissional.

Joshua limpa o apartamento de Lucy, e ela sugere acompanhá-lo ao casamento do irmão como forma de agradecimento. No entanto, a relação deles oscila entre atração e mal-entendidos. O enredo, embora previsível e sem grandes novidades, é sustentado pelo humor, charme e química entre Lucy Hale e Austin Stowell. O filme não pretende ser mais do que um “comfort movies” leve e romântico, e nisso, ele cumpre seu propósito.

Filmado em um mês, entre novembro e dezembro de 2021, durante a pandemia de Covid-19, em Nova York, o longa é creditado como um dos responsáveis por revitalizar as comédias românticas, um gênero que havia ficado em segundo plano por cerca de uma década. “O Jogo do Amor — Ódio”, disponível no Prime Video, é perfeito para quem busca um entretenimento relaxante e descompromissado.

Filme: O Jogo do Amor — Ódio

Direção: Peter Hutchings

Ano: 2021

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10