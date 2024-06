Faroeste com Ethan Hawke e John Travolta é um dos melhores do gênero na última década

Na abertura de “Terra Violenta”, um forasteiro atravessa o deserto em direção ao México e encontra um padre que implora por ajuda, pois sua égua está exausta pelo calor. O homem desmonta, troca algumas palavras com o religioso e tenta entender a situação, quando é surpreendido pelo ataque do missionário, que saca uma pistola e exige seu cavalo.

Essa crítica aos falsos profetas que proliferam em tempos de adversidade é um ponto central no filme de Ti West, um western que combina elementos de Sergio Leone, Don Siegel e Quentin Tarantino, sem abandonar suas próprias concepções sobre a vida em um território inóspito, sem lei e esperança, onde a sobrevivência é para os mais fortes. West parte de um clichê para criar cenas marcantes, enriquecidas pela trilha sonora de Jeff Grace e por uma coadjuvante que imediatamente cativa e salva o anti-herói.

“Terra Violenta”, na Netflix, se destaca por não se levar a sério, o que é sua maior qualidade. Após se livrar do impostor interpretado por Burn Gorman, o cavaleiro misterioso chega a Denton, uma cidade no Texas, e testemunha os horrores de anos de descaso e selvageria que se seguiram à Corrida do Ouro. Embora West não defina claramente o período histórico, a relação de um homem endurecido por batalhas internas é um tema atemporal que convence o público de que Paul, o caubói interpretado por Ethan Hawke, tem boas intenções. Este aspecto conecta o filme a “Ataque dos Cães” (2022), adaptação de Jane Campion da novela “The Power of the Dog” (1967), de Thomas Savage, que também explora a imagem do cachorro como parceiro fiel do homem em sua jornada.

A cadela Abbie, vivida pela talentosa Jumpy, é a única criatura capaz de entender os anseios de Paul, e sua ausência é mais sentida do que a do Marechal, interpretado por John Travolta, que incorpora o caos e a barbárie, ou Mary-Anne, a sonhadora interpretada por Taissa Farmiga. A mistura de crueza, lirismo, humor e sangue deixa o público querendo mais. Todos apreciamos o desafio do absurdo de vez em quando.

Filme: Terra Violenta

Direção: Ti West

Ano: 2016

Gêneros: Faroeste/Ação

Nota: 9/10