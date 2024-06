Faroeste com Kevin Costner é diamante visto por poucos na Netflix

Em 2019, o filme “Estrada Sem Lei” finalmente chegou aos cinemas após décadas como um projeto em desenvolvimento. Dirigido por John Lee Hancock e com roteiro de John Fusco, o longa é estrelado por Kevin Costner e Woody Harrelson. A ideia original veio de Robert Redford e Paul Newman, que pretendiam reviver a química de “Butch Cassidy e Sundance Kid” ao contar a história dos policiais que capturaram Bonnie e Clyde. No entanto, a morte de Newman antes do início das filmagens fez Redford abandonar o projeto.

Newman e Redford seriam Frank Hamer e Maney Gault, os investigadores que derrubaram Bonnie e Clyde, uma dupla de criminosos dos anos 1930 que se tornou icônica e, de certa forma, romantizada pelo público. “Estrada Sem Lei” busca mostrar a perspectiva dos policiais que acabaram com a jornada violenta dos criminosos.

Em 2009, o papel de Frank Hamer foi oferecido a Kevin Costner, mas ele recusou por se sentir jovem demais para o personagem. Liam Neeson foi escalado, mas também desistiu. Só em 2019 Costner aceitou o papel, ganhando até dez quilos para dar mais autenticidade à sua performance.

A trama acompanha Hamer e Gault, dois policiais aposentados que são convocados para capturar Bonnie e Clyde. A dupla criminosa aterrorizava a região central dos Estados Unidos com assaltos a bancos, roubos a pequenos estabelecimentos e assassinatos de civis e policiais. Apesar de serem idolatrados em Dallas e vistos como aventureiros pela imprensa, Bonnie e Clyde eram assassinos impiedosos e ladrões gananciosos que, em 23 de maio de 1934, provocaram uma mobilização policial sem precedentes para sua captura.

O filme foca nas investigações dos policiais, que frequentemente entram em conflito com o FBI. Essa tensão ressalta a disputa entre os métodos tradicionais dos detetives e a abordagem moderna e tecnológica da agência de inteligência. Além disso, a governadora Ma Ferguson, interpretada por Kathy Bates, exerce uma pressão adicional sobre o Departamento de Segurança Pública, complicando ainda mais a caçada.

A perseguição aos criminosos é detalhada e meticulosa, mostrando o esforço obsessivo dos policiais em rastrear Bonnie e Clyde ao longo de meses. Eles estudam minuciosamente as histórias pessoais dos criminosos, dedicando-se incansavelmente a sua missão. O filme mantém um clima de suspense com elementos de faroeste, mantendo o público atento graças às atuações intensas de Kevin Costner e Woody Harrelson. Esses dois atores conseguem transmitir a angústia, a ansiedade e, ocasionalmente, o humor dos personagens ao longo da narrativa.

“Estrada Sem Lei”, na Netflix, não é apenas um filme de ação, mas também uma exploração profunda das complexidades morais e emocionais envolvidas na perseguição a criminosos notórios. Ao destacar a determinação e o sacrifício dos investigadores, o filme oferece um contraponto necessário à glorificação de figuras como Bonnie e Clyde, lembrando o público das consequências reais de suas ações violentas.

Título: Estrada Sem Lei

Direção: John Leecock

Ano: 2019

Gênero: Policial / Drama/ Biografia

Nota: 8/10