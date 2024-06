O filme que Al Pacino considera sua melhor atuação no cinema, superando O Poderoso Chefão, está na Netflix

A aura de glamour que cerca as organizações criminosas persiste ao longo do tempo, principalmente porque seus membros, possuidores de um talento singular para enaltecer suas próprias histórias, encontram acolhimento generoso na mídia, na academia, entre os políticos e até mesmo no Judiciário. Estes grupos conseguem, assim, separar o que interessa publicamente do que deve ser mantido oculto, resultando numa guerra de versões que se adequa perfeitamente aos tempos conturbados que vivemos.

No entanto, filmes como “Donnie Brasco” mantêm viva a esperança de que, em algum momento e em lugares além da América, o crime organizado será devidamente enfrentado. Policiais dedicados, sem necessariamente abandonar a paixão, encaram como uma questão de honra pessoal prender os líderes dos narcocartéis, das quadrilhas que prestam serviços não supridos pelo Estado e dos bandos que extorquem comerciantes apavorados, que acabam se cansando de resistir.

Mike Newell, neste contexto, revela facetas inesperadas e instrutivas sobre a máfia nos Estados Unidos, preservando a verossimilhança mesmo com elementos de romance. Baseado no roteiro adaptado por Paul Attanasio, que por sua vez se inspira no livro homônimo de Joseph Dominick Pistone publicado em 1978, o filme explora a vida do autor, um agente especial do FBI cuja dedicação levou a uma verdadeira transformação pessoal.

O diretor nos conduz aos bastidores do submundo com imagens em preto e branco, coloridas pela trilha sonora de Patrick Doyle, até que a câmera foca em uma mesa de bar onde homens de reputação duvidosa discutem sobre a superioridade dos carros Lincoln em comparação com os Cadillac. É novembro de 1978, um período particularmente tumultuado na história americana, marcado por falsos profetas e suicídios em massa. A discussão se encerra quando alguém menciona que os Mercedes são mais bonitos e seguros que os outros dois.

Donnie Brasco, codinome de Pistone, escuta atentamente, conhecendo bem aqueles homens e aguardando o momento certo para agir. Johnny Depp, encarnando Brasco, retrata a urgência de mudar rapidamente seu comportamento, transformando-se de predador em uma presa fácil para Benjamin Ruggiero, o líder local. Lefty, como também é conhecido, mostra-lhe um anel com uma pedra brilhante, que Pistone revela ser falsa. Um confronto breve os leva ao dono de um clube em Staten Island, e pela primeira vez, Lefty, o veterano, é enganado no meio dos criminosos, devendo agora restaurar sua honra com a ajuda do novo colega.

Lefty, na verdade, é um personagem trágico, como evidenciado pelas falas carregadas no inglês macarrônico de Al Pacino, cuja habilidade em retratar seu vilão com uma vulnerabilidade assustadora impressiona. Aos poucos, ele se transforma de Mike Corleone a Travis Bickle, cada vez mais acuado, e o diretor aproveita isso para desconstruir completamente a figura pretensamente viril e invejável de seu antagonista, gerando uma compaixão avassaladora. Lefty parece estar morrendo de câncer, um de seus filhos entra e sai de overdoses, e Dominick Napolitano, ou Sonny Black, interpretado por Michael Madsen, o verdadeiro chefe desta história, não perde a chance de lembrar-lhe de sua insignificância.

Ao longo dessas cenas, Newell deixa claro o objetivo de seu filme. “Donnie Brasco” vai além de suas pretensões iniciais ao explorar a bravura de Joe Pistone e a fragilidade de Benjamin Ruggiero numa amizade que resiste a inúmeros desafios. A separação definitiva, sugerida no desfecho, é dolorosa para o público, mesmo que Lefty pague por suas transgressões e Pistone retorne ao “mundo dos vivos”. As provas coletadas por Donnie Brasco resultaram em mais de duzentos processos e mais de uma centena de condenações. Desde então, Pistone vive com a família sob identidade protegida e em local desconhecido. Sua cabeça ainda vale quinhentos mil dólares no submundo milionário que continua a operar uma vasta rede de negócios ilícitos e legais em todo o território americano.

Filme: Donnie Brasco

Direção: Mike Newell

Ano: 1997

Gêneros: Crime/Drama

Nota: 9/10