História real e impactante que deixou o mundo em choque está na Netflix

O terrorismo islâmico não teve início em 11 de setembro de 2001, quando o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center, um símbolo do capitalismo americano, foi orquestrado pelo saudita Osama bin Laden (1957-2011). Bin Laden, um antigo aliado dos Estados Unidos, acabou sendo morto após uma emboscada da elite militar americana no Paquistão, após uma década de buscas.

No entanto, o sucesso da operação em Nova York inspirou outros criminosos que distorcem o discurso religioso para justificar suas ideologias de ódio. Um exemplo claro disso foi o ataque em Mumbai, em 26 de novembro de 2008, quando nove atiradores invadiram o luxuoso Hotel Taj Mahal após atacarem pessoas na estação ferroviária de Chhatrapati Shivaji.

No filme “Atentado ao Hotel Taj Mahal ”, na Netflix, dirigido pelo australiano Anthony Maras, é relembrado o horror daquele dia, que resultou na morte de 167 pessoas, entre hóspedes, funcionários e os próprios terroristas, além de deixar 327 feridos. O filme começa com uma breve introdução dos terroristas chegando a Mumbai pelo rio Ulhas, antes de mergulhar em cenas de violência intensa e gráfica, que destacam a gravidade da tragédia. A fotografia sombria de Nick Remy Matthews complementa perfeitamente o tom sombrio do filme.

Maras, com “Atentado ao Hotel Taj Mahal”, une-se a diretores como Paul Greengrass e Kathryn Bigelow, que também retrataram episódios ligados ao terrorismo. Assim como em “Voo United 93″ (2006) e “22 de Julho ” (2018), de Greengrass, e “Guerra ao Terror ” (2008) e “A Hora Mais Escura ” (2012), de Bigelow, Maras captura a natureza sombria dos acontecimentos, enquanto homenageia os heróis improváveis que emergiram em meio ao caos, oferecendo dignidade aos reféns, mesmo sem garantia de sobrevivência.

No filme, os personagens Arjun, um garçom, e Hemant Oberoi, um chef, inicialmente em lados opostos na hierarquia do hotel, acabam unindo forças para sobreviver. Dev Patel e Anupam Kher, que interpretam Arjun e Oberoi, respectivamente, destacam a humanidade compartilhada em momentos extremos. Seus esforços instintivos e pouco racionais para salvar os reféns conferem ao filme uma profundidade poética, especialmente nas raras pausas dramáticas. Oberoi, repetindo um mantra que encoraja e acalma, encapsula a ideia de que somente unidos poderiam sobreviver.

O longa provoca o espectador a refletir sobre como reagiria em situação semelhante, deixando essa indagação ressoar profundamente após o término do filme.

“Atentado ao Hotel Taj Mahal ” não apenas retrata um evento trágico, mas também explora as complexas emoções e dilemas enfrentados por aqueles envolvidos. A atuação convincente de Patel e Kher destaca a resiliência e a coragem humanas diante do perigo iminente. O filme desafia o público a considerar a fragilidade da segurança e a força da solidariedade, especialmente em momentos de crise.

Além disso, Maras não se limita a uma simples reconstituição dos eventos. Ele tece uma narrativa que destaca as nuances e as motivações dos personagens, evitando simplificações e estereótipos. Isso confere ao filme uma camada adicional de profundidade, tornando-o uma reflexão sobre a natureza do medo e da bravura.

Os atentados em Mumbai, assim como outros ataques terroristas, são lembretes dolorosos das realidades da violência extrema. Filmes como “Atentado ao Hotel Taj Mahal” servem como memoriais cinematográficos que nos instigam a lembrar, a refletir e a aprender com o passado. Maras, ao trazer essa história às telas, contribui para a compreensão e a lembrança de eventos que moldam nosso mundo contemporâneo.

O equilíbrio entre a recriação factual e a exploração emocional faz de “Atentado ao Hotel Taj Mahal ” uma obra que vai além do mero entretenimento. É um convite à empatia e à introspecção, incitando o público a questionar suas próprias respostas a crises de tal magnitude. A narrativa de Maras, aliada às performances intensas, garante que a história de coragem e desespero no Hotel Taj Mahal permaneça vívida na memória coletiva.

Filme: Atentado ao Hotel Taj Mahal

Direção: Anthony Maras

Ano: 2018

Gêneros: Thriller/Ação

Nota: 8/10