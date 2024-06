Último dia para assistir na Netflix ao filme com Christian Bale e Brad Pitt que ganhou o Oscar e faturou 1 bilhão nos cinemas

Adam McKay, com seu cinismo refinado, conseguiu explicar a razão pela qual milhões de americanos de classe média baixa compraram imóveis cujas prestações não podiam pagar. Essa tragédia anunciada inevitavelmente se materializou no pior momento possível. No capitalismo, catástrofes previsíveis resultam em desastre para muitos, mas em lucro fácil para alguns astutos, como de costume.

“A Grande Aposta” mostra uma leve condescendência com os lobos de Wall Street, retratando-os como oportunistas sem preparo, ávidos por ganhos e atentos às exigências do mercado. Jared Vennett, interpretado por Ryan Gosling, é uma exceção. Viciado em dinheiro, ele encontra nas pequenas ganâncias alheias uma excelente forma de saciar seus apetites patológicos.

Nenhum filme consegue reproduzir com total precisão o desespero dos cidadãos comuns após a ruína financeira, exceto talvez alguns documentários que tendem a ser ideologicamente enviesados. A crise de 2008 foi analisada com rigor em “Trabalho Interno” (2010), vencedor do Oscar de Melhor Documentário em 2011. Dirigido por Charles Ferguson, o filme examina as consequências da crise através de dados, análises acadêmicas e entrevistas com especialistas. Ferguson aponta a promiscuidade que resultou na crise mais grave do século 21 e suas implicações para aqueles com e sem dinheiro.

Baseado no livro “A Jogada do Século” de Michael Lewis, o filme de McKay destaca a responsabilidade dos traders e administradores de fundos de hedge, que lucraram com a queda do mercado imobiliário e o colapso dos títulos de hipotecas subprime. McKay e seus co-roteiristas, Charles Randolph e Michael Lewis, adaptam a história para mostrar como os bancos se tornaram o setor mais lucrativo dos EUA, criando mecanismos para enriquecer os ricos enquanto endividavam a classe média. Esse modelo inspirou bancos ao redor do mundo, resultando em uma alta taxa de endividamento populacional.

“A Grande Aposta” é divertido e provoca reflexão sobre a crise financeira, evitando academicismos. A narrativa de McKay entrelaça três histórias, cada uma com seu contexto, como a de Michael Burry, um médico misantropo que se torna chefe de um fundo de hedge devido ao seu talento para análises complexas. Christian Bale interpreta Burry, que desenvolve uma estratégia para lucrar com o colapso do mercado imobiliário. O filme também usa metalinguagem para tornar o tema acessível, com participações de Margot Robbie e Selena Gomez explicando termos econômicos.

Steve Carell, como Mark Baum, contrapõe a racionalidade à loucura de Wall Street, enquanto Brad Pitt, como Ben Rickert, orienta jovens investidores e critica a ganância dos magnatas. O filme deixa uma sensação de vazio, refletindo a impunidade dos grandes bancos e a vulnerabilidade do contribuinte. “A Grande Aposta” defende essa visão de forma corajosa, demonstrando a audácia de Adam McKay.

Filme: A Grande Aposta

Direção: Adam McKay

Ano: 2015

Gênero: Comédia

Nota: 9/10