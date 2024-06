Deliciosa comédia na Netflix vai te fazer esquecer dos problemas e relaxar a mente por 90 minutos

Sequência de “O Preço da Família ”, a comédia de Giovanni Bognetti “O Preço da Herança da Vovó” continua a saga da disfuncional família italiana composta pelo patriarca Carlo (Christian De Sica), sua esposa controladora Anna (Angela Finocchiaro), e seus dois filhos, Emilio (Claudio Colica) e Alessandra (Dharma Mangia Woods). Se você acompanhou o primeiro filme, já conhece a moral questionável e as manobras cômicas desta família. Bognetti transforma suas falhas e desventuras em um festival de humor que pode fazer você se perguntar: isso é realmente engraçado? No mundo atual, onde o humor muitas vezes é avaliado pela sua correção política, a resposta pode variar para cada espectador.

“O Preço da Herança da Vovó ”, assim como seu antecessor, brinca com o bom e o mau gosto em suas piadas. A trama começa quando a avó Giuliana (Fioretta Mari), após receber uma herança de 6 milhões de euros de uma tia, anuncia seu novo casamento. A família imediatamente desconfia do noivo, Nunzio (Antonino Bruschetta), e Carlo, Anna, Emilio e Alessandra se unem em um plano escandaloso: eliminar Nunzio para proteger a herança.

Anna tem um motivo especial para desconfiar de Nunzio, pois já teve um relacionamento com ele no passado e sabe de seu histórico como um galanteador sem escrúpulos. Mas o que realmente preocupa a família é o fato de Nunzio ter sido casado com duas milionárias, ambas falecidas em circunstâncias suspeitas. Convencida de que Nunzio representa um perigo para a fortuna e para a própria Giuliana, Anna consegue persuadir sua família a tramar um assassinato.

O plano da família os leva a uma villa, onde o casamento entre Giuliana e Nunzio será realizado. Carlo, Anna, Emilio e Alessandra tentam de várias formas eliminar Nunzio antes da cerimônia. As tentativas de envenená-lo, jogá-lo de um penhasco, afogá-lo na piscina e até dopá-lo para simular um suicídio falham uma após a outra. Cada falha resulta em uma situação cada vez mais absurda, evidenciando a incompetência da família em realizar o crime e os levando a embaraços cômicos.

A comédia pastelão domina o filme, com cenas ridículas e hilárias que expõem a culpa e a hesitação dos personagens. Eles não são apenas assassinos incompetentes, mas também moralmente conflitantes, o que acrescenta uma camada de humor aos seus fracassos. A atuação dos personagens, como no primeiro filme, é natural e os atores parecem se divertir genuinamente com suas interpretações.

O filme mantém um ritmo rápido, evitando a monotonia, mesmo que o enredo seja previsível. A familiaridade da trama não diminui seu fascínio; pelo contrário, a previsibilidade permite que o público antecipe e desfrute das situações cômicas. Além disso, “O Preço da Herança da Vovó ” provoca reflexões sobre os limites do humor. Onde traçamos a linha entre o riso e a ofensa? Este é um filme que desafia essa linha, obrigando os espectadores a confrontarem suas próprias sensibilidades e noções de correção política.

Entre tentativas e desventuras, a família acaba por aprender uma lição valiosa sobre o amor, a ganância e a moralidade. No final, a trama revela que o verdadeiro valor da herança de Giuliana não está no dinheiro, mas nos laços familiares. Mesmo em meio a seus planos de assassinato e falhas cômicas, a família descobre que a união e o apoio mútuo são as verdadeiras riquezas que possuem. Esta conclusão toca o coração, lembrando que, apesar de suas falhas, a família permanece unida.

Filme: O Preço da Herança da Vovó

Direção: Giovanni Bognetti

Ano: 2024

Gênero: Comédia

Nota: 8/10