Não pisque enquanto assiste ao mistério imperdível, na Netflix, com Lily Collins

Famílias antigas, aristocráticas e poderosas frequentemente guardam segredos sombrios e grandes fortunas. No filme “Herança” de Vaughn Stein, lançado em 2020, Lily Collins interpreta Lauren Monroe, uma promotora da Defensoria Pública de Nova York que trava uma batalha incessante por justiça, para a frustração de seu pai, o magnata Archer Monroe (Patrick Warburton). O orgulho da família recai sobre o filho caçula, William (Chase Crawford), um deputado em campanha para a reeleição.

Archer Monroe desejava que Lauren ingressasse em um prestigiado escritório de advocacia, onde ele havia assegurado uma posição para ela, o que refletiria o status financeiro da família. Contudo, ela o desapontou não apenas na escolha da carreira, mas também ao se casar com um homem negro de origem aparentemente modesta.

Durante uma coletiva de imprensa, Lauren é surpreendida por uma jornalista com a notícia da morte repentina de seu pai, vítima de um mal súbito enquanto dirigia. Chocada, ela interrompe a entrevista e corre para a imponente residência da família, situada em uma área afastada da cidade.

Após o velório e o enterro, a família se reúne para a leitura do testamento. Lauren descobre que seu pai lhe deixou apenas 1 milhão de dólares, enquanto seu irmão herdou 20 milhões. O advogado da família, Michael Beach (Harold Thewlis), entrega-lhe em particular um envelope contendo uma chave e um pen drive. No vídeo armazenado no dispositivo, Archer revela à filha um segredo enterrado próximo ao velho forte onde ela brincava na infância.

Guiada pelas instruções do pai, Lauren encontra um bunker oculto. Ao explorá-lo, ela se depara com uma revelação perturbadora: um homem misterioso mantido em cativeiro por Archer. O prisioneiro está magro, debilitado, com cabelos e barba longos, sugerindo um longo período de encarceramento. Em pânico, Lauren deixa o local, mas retorna posteriormente determinada a descobrir a identidade do refém.

Inicialmente, o homem fornece informações vagas, mas gradualmente revela um segredo antigo guardado por Archer. Conforme Lauren desvenda os segredos do passado de sua família, ela planeja libertar o refém sem expor a família a um escândalo público.

Escrito por Matthew Kennedy, “Herança” não se destaca pela solidez ou coesão do roteiro. Diversas situações suscitam questionamentos que os realizadores esperam que passem despercebidos, mas que acabam comprometendo a verossimilhança da trama. No entanto, o filme é sustentado por atuações fortes, graças a um elenco de atores experientes e talentosos.

Apesar das falhas, “Herança”, na Netflix, cumpre o papel de entretenimento, proporcionando uma experiência agradável que preenche a mente enquanto não há nada mais interessante em vista.

Filme: Herança

Direção: Vaughn Stein

Ano: 2020

Gênero: Drama/Mistério/Suspense

Nota: 8/10